Trnava chce proti Aude uspieť. Gašparík: "Cieľom je postup"

Spartak zvolil prípravu s náročnými súpermi.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava vstúpia ako poslední zo slovenských zástupcov do bojov v pohárovej Európe. Vo štvrtok od 19.00 SELČ nastúpia v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy proti FK Auda na osemtisícovom Skonto Stadium v Lotyšsku.

Tréner Michal Gašparík zdôraznil, že to nebude len o jednom zápase, ale cieľom je postup.

Šesť prípravných duelov proti zahraničným súperom

Trnava bola priamo nasadená do 2. predkola ako víťaz Slovnaft Cupu. Počas prípravy odohrala šesť duelov proti zahraničným tímom a zdolala len poľskú Wislu Plock.

V generálke pred pohárovými zápasmi nastúpila v rámci osláv 100. výročia založenia klubu proti španielskej Valencii, ale šesťnásobnému majstrovi La Ligy podľahla 0:1.

"Vedenie nám umožnilo absolvovať kvalitnú prípravu. Modelovali sme ju tak, aby sme mali silných súperov, čo nie je príjemné, ak nevyhrávame. Videli sme, aká kvalita nás čaká, kde sa nachádzame a kam sa môžeme posunúť," povedal Gašparík podľa oficiálnej stránky Spartaka.

Herný štýl, ktorý by mohol Trnave vyhovovať

Lotyšský celok FK Auda odohral v tejto sezóne už 23 zápasov a s 31 bodmi je v tabuľke na piatom mieste. Na rovnakej priečke skončil aj v minulom ročníku, no vďaka triumfu v pohári bol rovnako ako Trnava nasadený do 2. predkola EKL.

"Je to zaujímavý tím, snažia sa hrať futbal a majú tam kvalitných hráčov. Hrajú však taký štýl, ktorý by nám mohol vyhovovať. Myslím si, že sme pripravení a mali by sme to zvládnuť. Ja sa na štart teším, mám rád súťažné zápasy, dokážem sa na nich viac koncentrovať a motivovať," uviedol stredopoliar Roman Procházka.

V prípade postupu sa Trnavčania stretnú v 3. predkole EKL s víťazom súboja Lech Poznaň - Žalgiris Kaunas.

Pricestovali už v utorok

Hráči Spartaka pricestovali do Rigy už v utorok večer a počas stredy absolvovali predzápasový tréning na štadióne Skonto. S tímom necestovali Jakub Paur a zranení obrancovia Kazeem Bolaji s Martinom Šulekom.

Nechýbal však Lukáš Štetina, ktorý začal trénovať, no jeho štart je vzhľadom na tréningové manko neistý.

"Potrebujeme mať hráčov v tréningovom procese. Po Valencii vypadli ešte nejakí hráči, ale už sa dali dokopy. Koštrna mal problém, Djuričin vypadol na pár dní pre virózu, ale obaja cestovali s nami. Trénoval aj Štefánik, ktorý bude v základnej zostave. Chytať mal Takáč, ale jeho štart je otázny" skonštatoval Gašparík.

Odveta je na programe o týždeň, vo štvrtok 3. augusta o 17.30 h na Štadióne Antona Malatinského. Ešte predtým však Trnavu čaká úvodný zápas v Niké lige, keď v nedeľu privíta Trenčín.

2. predkolo EKL 2023/2024 - 1. zápas:

FK Auda - FC Spartak Trnava /štvrtok 27. júla, 19.00 SELČ, štadión Skonto v Rige/

rozhodcovia: Hövdanum - Höjgaard, Djurhuus (všetci Faerské ostrovy)