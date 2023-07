Gašparík: Prišli sme o kľúčových hráčov, a s tým sme sa snažili vysporiadať

Spartak vstupuje do novej sezóny s náročným programom.

TRNAVA. Spartak Trnava dnes (21. júla) absolvoval tradičnú predsezónnu tlačovú konferenciu, na ktorej zhodnotili prípravné obdobie, prestupy v kádri, pripravenosť klubu do nového súťažného ročníka Niké ligy, ako aj zápas v rámci stého výročia osláv so španielskym celkom Valencia CF prezident klubu Peter Macho, tréner A-mužstva Michal Gašparík a hráčsku kabínu zastupoval Roman Procházka.

Zverenci Michala Gašparíka sa na novú sezónu pripravovali ako v domácich podmienkach, tak aj na sústredení v Slovinsku.

Kvalitná príprava

„Mali sme výborne vytvorené podmienky, pretože sme absolvovali kvalitné sústredenie, mali sme skvelé tréningy aj prípravné zápasy v Slovinsku, rovnako ako aj v domácich podmienkach. Z tohto pohľadu som s prípravou veľmi spokojný,“ zhodnotil prípravné obdobie Gašparík, ktorý doplnil, že prípravu v Trnave modelovali tak, aby mali konfrontáciu s náročnými súpermi.

„Na jednu stranu nie je ideálne, keď v príprave nevyhrávate, na druhú stranu vidíte, kde sa nachádzajú naši hráči v európskom merítku, ako na tom káder je a ako sa ešte vieme v celom procese prípravy posunúť. Pre nás bolo dôležité, aby sme videli práve tieto veci.“

Tréner Michal Gašparík (zdroj: Martina Radošovská)

Príchodov a odchodov bolo v Spartaku Trnava počas letného obdobia dosť. „Už na konci sezóny som avizoval, že môže byť táto sezóna ťažká, pretože nám môžu odísť kľúčoví hráči, a to sa aj nakoniec stalo. Odišiel nám najlepší strelec Taiwo, odišiel Savvidis, ktorý bol kľúčovým hráčom v strede poľa aj v obrane, Twardzik ľavonohý stopér, ktorého len tak nenahradíte, plus sa nám dlhodobo zranil Štetina, čo sú všetko kľúčové výpadky. S tým sme sa snažili vysporiadať počas prípravy a verím, že sa s nimi vysporiadame aj v pohárovej Európe a v lige," pokračoval v hodnotení kouč Trnavy.

Omladili káder

Tieto odchody nebolo pre Spartak jednoduché nahradiť, no do klubu sa podarilo priviesť kvalitných mladíkov, pretože tak ako Trnava avizovala, cieľom do letného prestupového obdobia bolo omladenie kádra.

"Na rozdiel od predchádzajúcej sezóny, kedy sme si dali za cieľ tretie miesto v lige, a vybojovať trofej, po ktorej sme túžili, a siahli sme skôr po skúsených hráčoch, sme sa teraz káder snažili omladiť, čo sa nám aj podarilo. Priviedli sme šikovných mladých chalanov, jediný problém pre mňa ako trénera bol ten, že som nemal všetkých od začiatku prípravy a teraz nás už trochu tlačí čas.

Jedna vec je, že sa dokážeme spoľahnúť na skúsených chalanov ako sú Procházka či Mikovič, a potom sú tu mladíci, ktorí sú síce šikovní, ale nie sú zžití s našim mužstvom na čo potrebujeme ešte pár dní. Potom sa uvidí, či v základnej zostave preváži skúsenosť alebo dravosť mladých hráčov."

Náhrady za kľúčových hráčov

Za Savvidisa prišiel do Spartaka slovinský mládežnícky reprezentant Adrian Zeljkovič. „Videli sme ho vo veľa zápasoch, máme o ňom množstvo reportov a vybrali sme ho aj na základe dátovej analýzy, pretože mal veľmi podobné čísla ako Savvidis, niektoré dokonca aj lepšie. Uvidíme, ako sa to prejaví v slovenskej lige, ale mal by byť adekvátnou náhradou," vysvetlil Gašparík, ktorý predstavil aj jeho prednosti:

"Veľmi dobre pracuje s priestorom, má dobré čítanie hry, jeho postava ho predurčuje k tomu, že vyhráva súboje, má dlhé nohy, veľa ráz zachráni situáciu nejakou šmýkačkou a podobnými vecami, ktoré defenzívna šestka potrebuje a je konštruktívny aj smerom dopredu. Samozrejme, nie je jediná náhrada, na túto pozíciu sme brali aj Bainoviča, ktorý je výborný v ofenzíve, zase Zeljkovič je kvalitný skôr v defenzíve a okrem iného je tu aj skúsený Procházka, takže máme viaceré varianty," dodal Gašparík.

Za Taiwa prišiel do Trnavy ako náhrada rakúsky hráč Marco Djuričin. "Je to výborný futbalista a v tréningovom procese je radosť pozerať sa naňho. Mal síce dlhodobejší výpadok a ani teraz nenaskočil na celú prípravu, ale verím, že manko, ktoré má, dobehne. Ukázal nám, že je výborný futbalista, má skvelé zakončenie, góly dával v ťažších ligách ako je tá slovenská, a verím, že keď sa do toho fyzicky dostane a zžije sa s mužstvom, bude sa presadzovať."

Časom príde do klubu aj Škrtel

Ricardo Peňa prichádza do Trnavy na hosťovanie. "Je to defenzívnejší hráč, ale je to taká typická osmička, má zaujímavé odoberanie lopty, dobré súboje a tiež je konštruktívny. Keď si pozrieme jeho štatistiky, úspešnosť prihrávok má veľmi vysokú, čo je skvelé číslo na 19-ročného chalana. Videli sme, že sa v našom mužstve nestratí," zhodnotil hráča tréner Gašparík. Rovnako doplnil možnosť jeho opcie prezident klubu.

„V prípade, že ho budeme chcieť, máme na neho opciu, kde už je určená cena aj dohodnuté podmienky,“ vysvetlil Peter Macho.

Prezident klubu Peter Macho (zdroj: Martina Radošovská)

V súvislosti s Peňom padla otázka aj na Martina Škrtela, ktorý na jeho príchode participoval. „Spolupráca s Martinom Škrtelom funguje dobre, sme s ním v kontakte a pokiaľ mu dovolí čas, vždy nás príde pozrieť, no momentálne ho má veľmi málo. Už sme sa o ňom bavili tisíckrát, a ja si myslím, že Martin z Trnavy ani nikdy neodišiel. Baviť sa stále o tom, či tu je, kedy do klubu príde nemá význam, jednoducho, skôr či neskôr v Spartaku bude,“ potvrdil Macho.

Otázka visela aj nad pokračovaním Erika Daniela, o ktorom sa hovorilo, že by mohol pokračovať v maďarskej lige. „Áno, bola naňho ponuka, ktorú sme zamietli, pretože sme si nechceli nechať ujsť takto kvalitného hráča a klub by možno na jeho odchode zarobil, ale v Trnave chceme mať minimálne tri výborné krídla, čo je Azango, Ofori a Daniel, takže pre nás bola priorita, aby zostal," pokračoval v predstavovaní kádra do novej sezóny tréner Gašparík.

Spartaku kvôli dlhodobému zraneniu vypadol Štetina a tak sa museli obzerať po vystužení stopérskeho postu. „Museli sme urobiť rýchly transfer a prišiel skúsený Nicolas Gorosito, ktorý nás prekvapil, že vo svojom veku je ešte veľmi rýchly a sme s ním spokojní, je to mašina, je natrénovaný a verím, že sa mu budú vyhýbať zranenia. Je dobrý aj do kabíny, je to profík a dokáže strhnúť aj ostatných chalanov.

Možné sú ešte aj odchody

Na stredové pozície má tak tréner Michal Gašparík k dispozícii až deväť hráčov. Očakávajú sa v súvislosti s ním aj nejaké ďalšie odchody? „Jedným je Patrick Karhan, s ktorým rátame do druhej ligy, u Jakuba Paura čakáme, či si nájde iný klub, a viem si predstaviť, že Oseni by šiel na hosťovanie, kde by dostal potrebnú minutáž. Nechceme oňho prísť, ale chceme mu dať väčší priestor na to, aby sa mohol rozvíjať,“ vysvetlil Gašparík.

A ako celkovo hodnotí tréner silu svojho aktuálneho kádra? „Ťažko sa mi to hodnotí len na základe prípravy, uvidíme, čo ukáže liga, pretože to sú dve úplne rozdielne veci. Teraz by som skonštatoval, že nemáme slabší káder ako minulý rok, ale bude záležať, ako sa uchytí strelecký útočník, či už to bude Djuričin, alebo Ristovski ak tu zostane. Ostatné pozície máme viac-menej rovnaké, ako sme mali predtým.“

Milan Ristovski zatiaľ zostáva v tíme, ak by však prišla ponuka na jeho prestup, klub by reagoval príchodom ďalšieho útočníka. "Sme ochotní ho uvoľniť. Bola tam nejaká ponuka, ktorá neskôr padla, ale nie kvôli jeho výkonnosti, ale kvôli zmenám v realizačnom tíme daného mužstva. Sme v kontakte s dvomi ofenzívnymi hráčmi, ak by odišiel, mali by sme za neho náhradu. Čo sa týka Ikugara, bude útočník č. 3 a bude musieť do polroka presvedčiť o svojich kvalitách," vysvetlil Peter Macho.

Kto bude brankárska jednotka?

Po uzdravení Dobrivoja Rusova má Spartak štvorčlenný brankársky tím, z ktorého pre zranenie ramena vypadol Ľuboš Kamenár, ktorý bude musieť pravdepodobne absolvovať operačný zákrok. O miesto v bránke sa tak uchádzajú Dobrivoj Rusov, Martin Vantruba a Dominik Takáč. Kto bude brankárskou jednotkou je na rozhodnutí trénera gólmanov Pavla Kamescha.

Kapitánsku pásku bude aj naďalej nosiť v zápase Trnavčan. "Máme to tak určené od začiatku. Trnavčan, ktorý bude na ihrisku, bude mať kapitánsku pásku," vyjadril sa stroho Gašparík.

Ako zmeny mužstva zobrala hráčska kabína? "Myslím si, že do našej kabíny nie je problém zapadnúť. Všetko sú to mladí chalani, ktorí sa rýchlo prispôsobujú pravidlám, aj tomu, ako funguje kabína. Atmosféra v trnavskej kabíne bola vždy dobrá a tak to aj bude naďalej. Stále je nás tam dosť Trnavčanov, ktorí to budeme držať. Pre nás je dôležité, aby kabína fungovala, a ak bude fungovať, tak to bude fungovať aj na ihrisku," vysvetlil Roman Procházka.

Roman Procházka (zdroj: Martina Radošovská)

Spartak odohrá v sobotu 22. júla o 18:00 h zápas so španielskou Valenciou, ktorý bude okrem osláv klubovej storočnice aj generálkou pred ligou.

"K zostave pristúpim tak, že všetci chalani dostanú priestor. Potrebujeme zvládnuť štvrtkový zápas Európskej konferenčnej ligy (EKL) v Lotyšsku, preto si rozložíme sily. Verím, že ľudia naplnia štadión a bude to dobrý zápas, na ktorý budeme radi spomínať,“ vyjadril sa k stretnutiu so španielskym celkom Michal Gašparík.

Okruh kandidátov na výročný zápas k storočnici klubu bol pôvodne širší a uvažovalo sa na tímami, ktoré proti Trnave hrali v jej slávnej ére. „Postupne ale odpadávali, nevychádzalo to termínovo, až sa to okresalo na tri možnosti. Interne sme sa v klube dohodli, že Valencia by bola ideálny súper, nakoľko tu ešte nehrala, je z top štvorky španielskej ligy, za posledné roky bola dvakrát vo finále Ligy majstrov, vyhrala titul aj španielsky pohár, navyše s nimi prebehli najserióznejšie rokovania,“ dodal k súperovi prezident klubu.

Európska konferenčná liga

Vo štvrtok (27. júla) čaká na Trnavu 2. predkolo Európskej konferenčnej ligy proti lotyšskému tímu FC Auda, ktorý sa odohrá na štadióne v Rige. Spartakovci odlietajú na zápas už v utorok (25. júla).

„Verím, že o nich viem všetko. Je to najlepšie mužstvo, ktoré má najvyššie držanie lopty, majú za zápas množstvo prihrávok, päť hráčov, ktorí sú v top desiatke ligy v úspešnosti prihrávok a na tomto majú založenú hru. Potrebujeme sa kvalitne pripraviť na všetky ich herné systémy.

Dlho sme neanalyzovali mužstvo, ktoré je takto variabilné v ofenzíve, ale samozrejme, majú aj svoje „otvorené okienka vzadu“ a verím, že nám práve ten ich štýl, založený na krátkych prihrávkach a držaní lopty, môže sedieť.

Máme kvalitnejšie mužstvo a máme na to, aby sme postúpili. Budeme sa snažiť vybojovať čo najlepší prvý výsledok, aby sme boli pred odvetou pokojnejší, ale nebude to ľahké. Náš cieľ je postúpiť,“ vysvetlil Gašparík.

Lotyšský súper neodohrá zápas na svojom domácom štadióne, ktorý nevyhovuje podmienkam, a práve v tomto vidí Spartak svoju výhodu. "Nehrajú doma, nehrajú na umelej tráve, na ktorú sú zvyknutí, určite je to pre nás výhoda," dodal tréner.

Gašparík: Vyhrať tretí raz pohár? Neviem, či sa to vôbec dá

Následne odštartuje Spartak Niké ligu doma s Trenčínom (v nedeľu 30. júla o 18.00 h.) S akými cieľmi pôjde Trnava do novej sezóny? "Musí to byť umiestnenie, ktoré nám zaručí, aby sme pohárovú Európu hrali aj v nasledujúcom ročníku. Nechcem si dávať za cieľ vyhrať tretí raz po sebe pohárovú trofej, neviem, či sa to vôbec dá, ale budeme sa chcieť dostať čo najďalej v pohári aj v lige, kde chceme potrápiť naše dva TOP tímy," pokračoval Gašparík.

A ako to vyzerá so zdravotným stavom hráčov? "Martin Šulek viac neodtrénoval ako odtrénoval, čo ma mrzí. Kedysi dávnejšie ho trápila achilovka, ktorá sa mu opäť ozvala. Je to kvalitný, rýchly a konštruktívny hráč, s adaptáciou do ligy problém nebude, keďže ju pozná veľmi dobre, jediné čo ho limituje je tréningové manko," vysvetlil Gašparík, ktorý pokračoval dodal: "Štetina sa pomaly zapája do tréningového procesu, čo je veľmi pozitívne. Kazeem Bolaji pauzuje pre zranenie už niekoľko mesiacov a ostatní hráči sa dávajú dokopy. Trochu nás tlačí čas pri nových chalanoch, s ktorými potrebujeme ešte nejaké veci dotrénovať, no osobne si myslím, že budeme dobre pripravení."

Prípravné zápasy Trnavy:

HNK Rijeka – Spartak Trnava 3:1 (gól: Ikugar)

Spartak Trnava – Hajduk Split 1:1 (gól: Paur)

Spartak Trnava – Wisla Plock 2:1 (góly: Oforoi, Ikugar)

Sturm Graz – Spartak Trnava 4:0

Ipswich Town – Spartak Trnava 2:1 (gól: Djurčin)