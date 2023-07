A zmenu termínu akceptujem iba od lekára. Trnavčanku zaskočila pracovníčka úradu práce

Môže uchádzač o zamestnanie požiadať o zmenu termínu na úrade práce pre letnú dovolenku?

TRNAVA. Anna (37) z Trnavy je krátko po materskej a v polovici júla sa išla zaevidovať na tunajší úrad práce. Po vybavení formalít ju nemenovaná zamestnankyňa úradu oboznámila s termínom najbližšej návštevy a nie príliš vľúdnym spôsobom ju informovala o tom, že zmenu dohodnutého termínu akceptuje iba s potvrdením od lekára.

Po príchode domov zistila, že koncom augusta bude práve s rodinou na dovolenke. Aké možnosti má počas leta každý uchádzač o zamestnanie, sme zisťovali priamo na ústredí Úradu práce v Bratislave.

Periodicitu kontaktov uchádzačov o zamestnanie nevyplýva zo zákona, ale ju stanovuje zodpovedný zamestnanec úradu práce. Spravidla je to raz za jeden alebo raz za dva mesiace. Vychádza pritom z aktuálnej ponuky vhodných voľných pracovných pozícií alebo možnosti zapojiť uchádzača do projektov a nástrojov na podporu jeho zamestnateľnosti.

To, aké dôvody neprítomnosti na určený termín sú pre úrad akceptovateľné, už stanovuje zákon.

„Okrem preukázanej dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie môže byť dôvodom absencie aj nutnosť sprevádzať dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy v prípade, ak to nie je schopný zabezpečiť partner, alebo aj nepriaznivý zdravotný stav blízkych osôb. Dôvodom môže byť aj výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy. Uchádzač môže úradu predložiť aj iné dôvody neprítomnosti, vážnosť ktorých posudzuje samotný úrad,“ odpísali z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Je leto a obdobie dovoleniek, akceptujú sa aj tie? „Ak uchádzač o zamestnanie cestuje na dovolenku, oznámi túto skutočnosť zodpovednému zamestnancovi úradu práce v predstihu, nie po absolvovaní dovolenky a dohodne si zmenu termínu návštevy. Na preukaze uchádzača o zamestnanie je vždy uvedený telefonický a mailový kontakt na zamestnanca úradu, ktorého môže uchádzač kontaktovať vo veci zmeny termínu,“ ubezpečili. Z uvedeného vyplýva, že dotyčná zamestnankyňa mala zrejme iba „zlý“ deň.