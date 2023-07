Na diaľnici pri Trnave narazil kamionista do auta diaľničnej patroly, zranili sa dvaja ľudia

Auto patroly zabezpečovalo v odstavnom pruhu pokazené auto.

TRNAVA. Dvaja príslušníci diaľničnej patroly utrpeli vo štvrtok (20. 7.) popoludní zranenia pri nehode na D1 v smere od Piešťan na Trnavu pre nehodu, ktorú zapríčinil vodič kamióna. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.

"V kilometri 55,642 tesne pred križovatkou Trnava vyšiel kamión z pravého jazdného pruhu a narazil do oceľových zvodidiel vpravo. Potom pokračoval v jazde a opakovane narazil do zvodidiel a nakoniec nabúral prednou časťou auta do zadnej časti prívesného vozíka diaľničnej patroly so šípkou," opísala hovorkyňa. Vozidlo diaľničnej patroly práve zabezpečovalo v odstavnom jazdnom pruhu pokazené auto.

Príčiny konania kamionistu sú naďalej v štádiu vyšetrovania. Podľa stôp z miesta a priebehu nehody to mohol byť podľa hovorkyne aj mikrospánok, únava alebo náhla zdravotná nevoľnosť.