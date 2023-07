Nepreberá súdne zásielky a jazdí s fľašou v ruke opitý na bicykli

Cyklistu čaká za nočnú jazdu pod vplyvom alkoholu správne konanie a pokuta.

SEREĎ. Seredskí policajti počas nočnej služby odstavili podľa ich slov bicyklového fajnšmekra priamo v meste Sereď, pričom krátko po pol druhej ráno nafúkal 2,56 promile. Polícia o rom informovala na sociálnej sieti s tým, že cyklista toho má na krku viac.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Tohtoročný vývoj leta je podľa klimatológa iný, búrky sú aktuálne štandardom Čítajte

Policajná hliadka navyše pri lustrácii osoby zistila, že cyklista si nepreberá súdne zásielky a bolo na naňho vyhlásené pátranie. Muža preto previezli na policajnú stanicu, kde ho vypočuli, vykonali potrebné úkony pre súd a ukončili pátranie po osobe.

Čítajte

Čítajte Prípravu južného obchvatu prebralo mesto Trnava, o detailoch zatiaľ mlčí Čítajte

"40-ročného cyklistu čaká za nočnú jazdu pod vplyvom alkoholu správne konanie a pokuta. Ak idete do krčmy iba na jeden, tak to rovno choďte pešo. Nemá zmysel si nahovárať, že to tento krát dáte na cyklo limit do pol promile. A pre ostatných iba toľko – jazdite s rozumom a s triezvou hlavou," zhrnula polícia.