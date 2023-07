Spartak má náhradu za Savvidisa. Do Trnavy prichádza mladý Slovinec

S klubom podpísal štvorročnú zmluvu.

TRNAVA. Spartak Trnava dnes (17. júla) predstavil ďalšiu posilu, ktorou sa stal slovinský mládežnícky reprezentant Adrian Zeljkovič. S klubom podpísal štvrročnú zmluvu.

23-ročný defenzívny stredopoliar by mal v mužstve nahradiť Kyriakosa Savvidisa.

"Zeljkovič je odchovancom Celje, no posledné dve sezóny strávil v Tabore Sežana, za ktorý odohral 45 zápasov. Tam bol v minulej sezóne aj spoluhráčom Mihu Kompana Breznika, s ktorým sa opäť stretne s trnavskej šatni," informuje trnavský klub na webovej stránke.

„Mal som možnosť sa s ním o Trnave rozprávať a povedal mi samé pozitívne veci. Som veľmi rád za privítanie a že môžem byť v takom klube, akým je Spartak. Viem, že najbližšie nás čaká zápas s Valenciou, na ktorý sa veľmi teším a verím, že dostanem aspoň na chvíľu príležitosť priamo na ihrisku,“ povedal po príchode pre klubový web mladý Slovinec.

K príchodu sa vyjadril aj tréner Michal Gašparík ml. „Zeljkovič je asi najviac podobný Savimu. Mali sme zo slovinskej ligy vyskautovaných dvoch mladých hráčov a tohto sa nám podarilo dotiahnuť. Pre nás je dôležité aj to, že je to vysoký futbalista, pretože potrebujeme do mužstva dostať výšku.

Adrian je veľmi dobrý v osobných súbojoch, v odoberaní lopty a má aj dobrú konštruktívnu rozohrávku smerom dopredu. Je to mladý chalan, ktorý sa dokáže ešte veľmi veľa rozvíjať. Je behavý a vie pracovať na veľkom priestore," vyjadril sa kouč, ktorý dodal, že výhodou Slovinca je aj to, že doteraz nemal žiadne zranenie ani operačný zákrok.