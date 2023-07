Najväčšie zápasy Spartaka v európskych futbalových súťažiach

Prinášame vám zaujímavé stretnutia, ktoré Trnava odohrala počas svojej storočnej histórie.

TRNAVA. O pár dní začne púť Spartaka v Konferenčnej lige, Trnava sa stretne v 2. predkole s klubom FC Auda z hlavného mesta Lotyšska, Rigy. Preto sme sa rozhodli pozrieť na niekoľko zaujímavých európskych zápasov, ktoré trnavský Spartak odohral počas svojej storočnej histórie.

Klub sa pod vedením Michala Gašparíka dostal maximálne do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy, keď v sezóne 2021/22 vypadol s izraelským Maccabi Tel Aviv (0:1) a v uplynulej sezóne vypadol s neskorším majstrom Poľska Rakowom Częstochowa (0:3).

Spartak má v tejto sezóne poslednýkrát body do koeficientu, ktoré nahral v skupinovej fáze Európskej ligy v sezóne 2018/19, preto by mal tento rok zabrať. Podarí sa Spartaku postúpiť do play off Konferenčnej ligy?

V článku dočítate o… najvyšších víťazstvá Trnavy v histórii v Európskych súťažiach

v ktorých dvoch zápasoch o postupujúcom rozhodoval hod mincou

akú trofej zdvihli hráči Spartaka nad hlavu

predzápase Rapidu Viedeň - Real Madrid

Daugava Riga - Spartak Trnava (0:6)

Trnavský Spartak sa stretol s Lotyšským klubom pod hlavičkou UEFA len raz, a to v roku 1996. V tomto zápase sa výrazne presadil záložník Július Šimon, ktorý rozvlnil sieť domáceho tímu a strelil tri góly. K jeho úspechu sa pridali aj Rastislav Kostka, Jaroslav Timko a Róbert Formanko, každý s jedným gólom. Toto víťazstvo sa stalo najvyššou výhrou Spartaka Trnava v modernej histórii v rámci európskych súťaží.

Najvyššie víťazstvá Trnavy v histórii v Európskych súťažiach

Spartak Trnava - Galatasaray Istanbul (1:1)

Po skvelom výkone v sezóne 1968/69, kedy sa futbalisti malého Ríma prebojovali až do semifinále, čakala Spartaka náročná úloha - obhájiť tento úspech. V prvom predkole Európskeho pohára (predchodcu Ligy majstrov) Spartak si ľahko poradil s maltským Hibernians a postúpil so súhrnom skóre 6:2.

V nasledujúcom kole ho čakal ťažší súper, turecký veľkoklub Galatasaray Istanbul. V prvom zápase sa radoval domáci Spartak po góle Kabáta, a tak vyhral tesne 1:0. V druhom zápase sa rozhodlo o víťazovi tureckého klubu, keď skóroval Acuner. Nasledovalo predĺženie, v ktorom sa žiadny gól nezrodil.

Potom prišiel hod mincou, v ktorom boli úspešnejší hráči Galatasarayu. Poslednýkrát bol hod mincou použitý v zápasoch 2. kola Európskeho pohára, konkrétne v tomto súboji a v zápase Celtic proti Benfice Lisabon, pri ktorom mal viac šťastia Celtic. Od nasledujúcej sezóny sa v prípade nerozhodného stavu po predĺžení kopali penalty.

Spartak Trnava - Levski Sófia (3:3) 5:4pen

Trnava sa prebojovala do tretieho predkola Európskej ligy po víťazstvách nad čiernohorským klubom FK Zeta Goluboci (4:2) a potom albánskym klubom KF Tirana (3:1).

Tragédia zasiahla zápas, keď počas cesty trnavských fanúšikov na stretnutie do Sófie zomrel v Belehrade fanúšik Tomáš Čerman (22 r.). Tomáš, pod vplyvom alkoholu, sa snažil dostať na strechu autobusu a narazil do mostnej konštrukcie.

V dvojzápase sa vynímal výkon Ladislava Tomačeka. V prvom zápase otvoril skóre v 80. minúte, ale napriek tomu, že Gadžev a Arso strelili rýchle góly v závere zápasu, trnavský klub prehral 2:1. V druhom zápase hostia z Bulharska viedli po góle Arsa.

Avšak v 52. a 59. minúte Ladislav Tomaček strelil dva rýchle góly, čo znamenalo predĺženie. Počas neho dostal červenú kartu Patrik Čarnov a hráč Levski Greene za hrubý faul.

V penaltovom rozstrele boli hráči Spartaka úspešnejší, pretože premenili všetkých päť pokutových kopov. Hráčom Levski môže mrzieť prvý pokutový kop Jovova, ktorý chytil kapitán Martin Raška.

V ďalšom kole sa Spartak stretol s ruským Lokomotiv Moskva, ale bohužiaľ prehral s výsledkom 1:3, čím skončil svoju púť v Európskej lige.