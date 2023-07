Projekt smart križovatky zaplatí radnica takmer celý z vlastných zdrojov

Na ďalší finančný zásah do projektu smart križovatiek, ktoré v týchto týždňoch realizuje mesto Trnava, poukázali dva opozičné kluby mestského zastupiteľstva.

TRNAVA. Na ďalší finančný zásah do projektu smart križovatiek, ktoré v týchto týždňoch realizuje mesto Trnava, poukázali dva opozičné kluby mestského zastupiteľstva. Po tom, ako Úradu verejného obstarávania SR zaplatila radnica pokutu 5000 eur za pochybenia vo verejnom obstarávaní, ministerstvo dopravy vyčíslilo po kontrole dodatočnú korekciu vo výške 25 percent z eurofondového príspevku. Uviedol to Rastislav Mráz, predseda poslaneckého klubu Trnava nás spája.

"Korekcia bola vo výške 234.000 eur," uviedol. O ňu bude znížený nenávratný finančný príspevok na tento projekt. Škoda, ktorá vznikla podľa neho neodborným manažovaním projektu, bola teda súčtom oboch súm. "Tieto peniaze mohli byť použité pre potreby obyvateľov Trnavy," konštatoval. Po úpravách tak podľa Mráza z projektu vo výške 3,8 milióna eur bude až 3,15 milióna eur financovaných z vlastných zdrojov samosprávy. Na tomto mieste, ako doplnil, sa natíska otázka, či to mestu celé stálo za to.

Projekt smart križovatiek má do Trnavy priniesť podľa zámeru zlepšenie plynulosti cestnej premávky. Mesto získalo pôvodne na realizáciu nenávratný finančný príspevok 935.565 eur. Radnica s dodávateľom uzavrela zmluvu na 3,835 milióna eur s DPH.

Do projektu je zahrnutých 11 svetelných križovatiek, hlavným cieľom je zlepšenie plynulosti cestnej premávky. Sieť inteligentných, navzájom prepojených križovatiek umožní sledovať úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítanie času dojazdu či sčítanie a klasifikáciu dopravného prúdu. Nadväznosť jednotlivých križovatiek zabezpečí tzv. zelenú vlnu, ktorá pomôže zlepšiť plynulosť premávky.

Trnavská radnica na kritiku reagovala, že pri množstve investičných akcií, ktoré realizuje s podporou eurofondov, ide o ojedinelú záležitosť. "V tejto záležitosti ide skôr o drobné nedostatky pri procese verejného obstarávania, pre mesto je však podstatné využitie zvyšnej sumy nenávratného finančného príspevku. Celková hodnota grantových zdrojov je vyše 700.000 eur a dokončenie projektu do konca programového obdobia, do 31. decembra 2023," informovala hovorkyňa Veronika Majtánová. "Samozrejme, tieto komplikácie nás netešia a sú pre nás poučením do budúcna pri ďalších projektoch. Stále platí, že patríme k najlepšie pripraveným a eurofondy najviac čerpajúcim mestám na Slovensku," dodala.