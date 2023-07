V Trnave chystajú petíciu. Cieľom je miestne referendum o parkovaní

Trnavčania dostanú v jesenných mesiacoch možnosť podpísať petíciu, ktorá by mala viesť k vyhláseniu miestneho referenda o rezidentskom parkovaní v meste.

O petícii informovali poslanci z opozičných poslaneckých klubov Trnava pre každého a Trnava nás spája s tým, že pôjde o občiansku aktivitu a poslanci nebudú členmi petičného výboru.

Nadpolovičná väčšina platných hlasov

Mestské zastupiteľstvo by podľa zákona o obecnom zriadení muselo referendum vyhlásiť, ak by petíciu podporilo najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v prípade Trnavy asi 16-tisíc ľudí.

Výsledky prípadného referenda by boli platné, ak by sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

„Zámerom je tú energiu, ktorú cítime v posledných dňoch, premeniť do niečoho, čo bude mať svoj zmysel,“ povedal poslanec Marián Galbavý. Nepôjde podľa neho o internetovú ale o hárkovú petíciu s reálnymi podpismi.

Samotná petícia podľa neho nestačí, pretože podľa doterajších skúseností ju mestské zastupiteľstvo vždy len zobralo na vedomie, preto je cieľom referendum. Mená členov petičného výboru rovnako ani text petície zatiaľ nezverejnili.

Zaviedli platené parkovanie

Petičný výbor ju podľa poslanca Rastislava Mráza odštartuje pravdepodobne 4. septembra, keď nadobudne účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo koncom júna všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zavádza platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov na území celého mesta.

Rezidenti, teda ľudia s trvalým pobytom v Trnave, môžu v zónach v okolí svojho bydliska podľa tohto nariadenia parkovať za jedno euro za rok.

Všeobecne záväzné nariadenie sa výrazne dotkne ľudí, ktorí do Trnavy dochádzajú napríklad do práce, pretože po jeho aplikovaní do praxe už v Trnave zadarmo nezaparkujú.

Mesto chce zvýhodniť domácich

Vedenie trnavskej radnice sa netají tým, že cieľom novej parkovacej politiky je zvýhodniť domácich, ktorým sa bude po rozšírení platených zón do celého mesta parkovať jednoduchšie.

Primátor Bročka považuje za kľúčové, že rezidentské parkovanie bude zavedené v celom meste.

Radnica sľubuje aj nové záchytné parkoviská, tie majú pribudnúť v areáli bývalého cukrovaru v blízkosti centra mesta, ale aj pri železničnej stanici. Trnava počíta aj so zvyšovaním kapacity terajších parkovísk montovanými nadstavbami.