Defenzívu Spartaka vystužil Argentínčan Gorosito

Skúsený stopér má nahradiť zraneného Lukáša Štetinu.

TRNAVA. Argentínsky futbalista Nicolas Gorosito sa stal novou posilou Spartaka Trnava. Tridsaťpäťročný stopér má nahradiť Lukáša Štetinu, ktorého zranenie je vážnejšie a bude pauzovať dlhšie ako sa očakávalo.

Gorosito pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži už v roku 2011, keď prestúpil do Senice. Ďalšie štyri sezóny pôsobil v Slovane Bratislava. Počas kariéry hral v španielskych kluboch Getafe, Albacete a Alcorcón a v druhej najvyššej španielskej lige si pripísal vyše sto štartov. Vo februári podpísal zmluvu s Duklou Banská Bystrica a odohral oba vzájomné stretnutia proti Spartaku.

Teší sa na derby proti Slovanu

"Ťahalo ma to znova do Španielska, no už som začínal byť nervózny. V piatok som sa dozvedel, že by Trnava mohla potrebovať stopéra a povedal som si, že keď to vyjde, tak idem na sto percent do toho. Nakoniec sa to podarilo a je to neuveriteľné," povedal Gorosito pre oficiálnu webstránku Spartaka. Argentínčan sa najviac teší na derby zápasy proti Slovanu:

"Tieto zápasy poznám ešte z Argentíny, Boca, River. To je ako Slovan a Trnava na Slovensku. Komu by sa nepáčilo hrať takéto zápasy? Sú to najdôležitejšie stretnutia aj pre fanúšikov a veľmi dobre to poznám. Hrával som ich v Slovane, teraz som podpísal s Trnavou a urobím všetko pre to, aby to dopadlo dobre. Nie každému sa to môže podariť.“

Sľubujú si od neho skúsenosti

Tréner Michal Gašparík zdôraznil, že pred dvoma týždňami neuvažovali týmto smerom a skôr hľadali k Štetinovi niekoho mladšieho: "Bohužiaľ, stratili sme toho skúsenejšieho a museli sme narýchlo hľadať náhradu, čo sa podarilo v osobe Gorosita. Veľmi dobre sa ukazoval posledný polrok v Banskej Bystrici, vie výborne po slovensky, takže môže si obranu aj organizovať.

Nicolas má dobrý charakter a je to víťazný typ, z tohto pohľadu spĺňal naše požiadavky. Navyše, vo svojom veku je v dobrej kondícií a stále si ešte po tréningu pridáva. Sľubujeme si od neho, že svoje skúsenosti odovzdá mladším a okamžite nám pomôže v ťažkých zápasoch."