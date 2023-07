Tento týždeň sa na diaľnici stali už dve vážne nehody, autá narazili do vozidla idúceho pred nimi

Zasahovali aj leteckí záchranári.

BRATISLAVA. Na diaľnici D1 v smere od Hlohovca na Bratislavu sa stala vážna dopravná nehoda, informovala polícia. V úseku sa zrazila dodávka a kamión. Diaľnicu museli uzavrieť, v súčasnosti je už plne prejazdná.

Pri zrážke sa zranili dve osoby. Vážne zranenia utrpel 55-ročný muž, spolujazdec z dodávky. Museli zasahovať leteckí záchranári.

Zasahoval vrtuľník

K nehode letela bratislavská posádka leteckých záchranárov. "Leteckí záchranári si po pristátí priamo na ceste prevzali pacienta s vážnym úrazom hlavy a hrudníka do svojej starostlivosti. Po doplnení liečby bol preložený na palubu a v umelom spánku, v kritickom stave bol vrtuľníkom transportovaný do UNB Kramáre," informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa Air transport Europe (ATE) Bratislava.

Podľa prvotných informácií mal 38 ročný vodič auta VW Transporter, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného auta. Pri nehode utrpeli zranenia dvaja muži z dodávky, ktorí sedeli na zadných sedadlách. Zranenia 60 ročného spolujazdca by nemali byť vážne. Naopak, jeho 55 ročný spolusediaci utrpel zranenia, s ktorými ho museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice.

Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré prítomnosť alkoholu nepotvrdili. Z dôvodu pristávania vrtuľníka museli policajné hliadky diaľnicu D1, v smere z Hlohovca na Bratislavu, na približne hodinu úplne uzavrieť.

Pomáhať bude znalec

"Presné príčiny a okolnosti nehody naďalej vyšetrujeme," zhrnula polícia. K prípadu privolajú aj znalca.