Alarmujúce čísla: Od začiatku prázdnin sa na cestách šesťkrát zrazili autá s divou zverou

Takmer každý deň sa Trnavskom kraji zrazilo vozidlo so srnou, diviakom či inou divou zverou.

BRATISLAVA. Od začiatku letných prázdnin došlo na cestách Trnavského kraja šesťkrát k zrážke s divou zverou, z toho jedna mala fatálne následky. V dôsledku zrážky so srnou sa v okrese Galanta čelne zrazili dve autá, obaja vodiči svojim zraneniam podľahli.

"Najčastejšie môžete zver stretnúť v ranných, alebo večerných hodinách, rizikovými oblasťami sú cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch," upozornila trnavská krajská polícia na Facebooku. Vyzýva preto vodičov, aby zvýšili pozornosť a sledovali situáciu nielen na ceste, ale aj v jej blízkosti. V prípade, že zbadajú na ceste zviera, majú zatrúbiť a zabrzdiť, nie blikať, pretože zviera môže zostať v šoku a z miesta sa nepohne.

Podľa polície odborníci pri strete so zverou odporúčajú ako najlepšiu reakciu prudké brzdenie a držanie volantu v smere jazdy bez snahy o vyhnutie sa zrážke manévrovaním. Najmä v prípade šoférov bez skúseností so zvládaním šmyku a kritických situácií potom hrozí vybehnutie mimo cestu, čo môže mať výrazne horšie následky ako zrážka so zvieraťom. Po zrážke so zverou treba odstaviť vozidlo čo najviac k okraju vozovky, zapnúť výstražné svetlá, umiestniť výstražný trojuholník a obliecť si reflexnú vestu. Privolať treba políciu na čísle 158 a počkať na mieste na hliadku.

Policajti kontaktujú aj príslušné poľovnícke združenie a zabezpečia odstránenie prekážky na ceste. "Zvieraťom nehýbte - pokiaľ je len zranené, pri manipulácii s ním vás môže zraniť. Ak si zviera zoberiete domov, dopúšťate sa trestného

činu pytliactva," varuje polícia.