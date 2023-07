Opitý muž na elektrickej kolobežke zrazil malú školáčku

Mladé dievča skončilo v nemocnici.

HLOHOVEC. Dopravní policajti riešili včera (2. júla) nehodu dvoch kolobežkárov v obci Kľačany (okres Hlohovec).

Došlo k nej popoludní na chodníku vedľa materskej školy. "58 ročný muž išiel smerom do parku, keď na chodníku narazil do 7 ročného dievčatka na kolobežke bez pohonu. Tá skončila po zrážke so zranením nohy na zemi a z miesta nehody ju ihneď záchranári previezli do piešťanskej nemocnice," popísala polícia na svojom Facebook-u. Podľa predbežnej lekárskej správy by nemalo ísť o ťažké zranenia.

Muž okrem porušenia povinností vodiča na e-kolobežke, jazdil pod vplyvom alkoholu. Policajti mu v dychu namerali asi 0,77 promile. Za priestupky bude riešený v správnom konaní.

"Ak jazdíte na kolobežke s motorčekom, tak ste už z pohľadu zákona vodičom nemotorového vozidla. Teda platia pre vás pravidlá ako pre cyklistu. Ak jazdíte na klasickej kolobežke, ste chodec. Máte teda jazdiť po chodníku a nie po ceste," popisuje polícia.