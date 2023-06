Vlámal sa do kancelárie domova dôchodcov, seniorov obral o tisíce eur

Neznámeho páchateľa teraz hľadá polícia.

TRNAVA. Policajti vyšetrujú krádež peňazí z domova dôchodcov v obci Horné Saliby. Zmizlo takmer 15 000 eur.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Pred tromi mesiacmi ho z domu vytiahli kukláči. Čo je s bývalým viceprimátorom Stankom? Čítajte

"Ku krádeži malo prísť v priebehu noci, z pondelka (5.6.) na utorok (6.6.). Neznáma osoba mala vojsť do areálu domova sociálnych služieb a zo zadnej strany budovy mala vypáčiť okno do kancelárskych priestorov zariadenia. Vnútri páchateľ našiel menší trezor a plastovú krabičku, ktoré spolu so sieťkou proti hmyzu zobral a z miesta odišiel," informuje Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V odľahlej časti dvora sa mu podarilo trezor aj škatuľku otvoriť a vybrať z nich hotovosť a cennosti, ktoré patrili nielen domovu, ale aj jeho klientom, ktorí si ich tam uložili.

Na základe kamerových záznamov polícia pracuje s verziou, že osoba po skutku neopustila obec Horné Saliby.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Poslanci rozhodli, za parkovanie sa bude platiť už v celej Trnave Čítajte

"Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, za ktorý môže v zmysle zákona hroziť trest odňatia slobody až na 3 roky," doplnila.

Video nájdete na Facebook-u Polícia Trnavský kraj. "Ak ste osobu na záberoch spoznali, prípadne máte akékoľvek informácie k udalosti, kontaktujte nás na bezplatnom policajnom čísle 158, príďte osobne na Obvodné oddelenie PZ Trstice, alebo nám napíšte súkromnú správu na náš FB," povedala na záver Antalová.