Poslancom zo Špačiniec sa nepozdáva riešenie parkovania v Trnave

Po zavedení nového všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní v Trnave do praxe vodiči bez trvalého pobytu v meste už zadarmo nezaparkujú.

TRNAVA. Obecné zastupiteľstvo v Špačinciach vyjadrilo nespokojnosť s novou parkovacou politikou krajského mesta Trnava, ktorú obecní poslanci označili za

diskriminačnú voči nerezidentom mesta.

Zároveň poverili starostu Júliusa Zemka, aby spolu so starostami okolitých

obcí rokoval s primátorom Trnavy Petrom Bročkom o prehodnotení tejto parkovacej politiky. Vyplýva to z uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré poslanci v Špačinciach prijali na svojom zasadnutí v stredu.



Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého vodiči bez trvalého pobytu v Trnave v exponovaných časoch zadarmo v meste nezaparkujú. Po jeho úplnom zavedení do praxe budú musieť platiť za

jednotlivé parkovania alebo si kúpiť časové parkovacie karty. Ročná karta pre vodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Trnave, stojí 800 eur, šesťmesačná 400 eur a trojmesačná 280 eur.

"Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo znepokojenie nad riešením parkovania v Trnave, lebo sa netýka len obyvateľov Trnavy, ale aj širokého okolia. Bolo skonštatované, že Trnava ako okresné a krajské mesto musí rátať s tým, že tam chodia obyvatelia okolitých obcí za prácou, za kultúrno - spoločenským vyžitím alebo za lekármi," povedal pre agentúru SITA po rokovaní zastupiteľstva starosta Zemko.

Platenie za parkovanie v celom meste by podľa neho bolo pre niektoré skupiny ľudí neúnosné. Potvrdil, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva osloví starostov obcí z okolia, aby spoločne vyvolali určitý tlak na vedenie Trnavy.



Vedenie trnavskej radnice sa netají tým, že cieľom novej parkovacej politiky je zvýhodniť domácich, ktorým sa bude po rozšírení platených zón do celého mesta parkovať jednoduchšie. Uvádza sa to aj v dôvodovej správe k čerstvo prijatému všeobecne záväznému nariadeniu. Primátor Trnavy Peter Bročka na tlačovej besede v stredu informoval o rokovaniach s vedením Trnavského samosprávneho kraja, výsledkom ktorých by malo byť zlepšenie podmienok na cestovanie autobusovou dopravou.