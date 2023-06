Trnavskí hádzanári vrátili ľudí do mestskej haly

Pri príležitosti svetového dňa hádzanej sme nahliadli do klubu.

TRNAVA. Minulý týždeň oslavovala hádzaná svoj svetový deň, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej (IHF) v roku 1994.

Pri tejto príležitosti sme v krátkosti nahliadli do trnavského hádzanárskeho klubu HBC Trnava.

Majú bohatú históriu

Hádzaná má v Trnave bohatú históriu, ktorá opäť ožila v poslednom roku najmä obnovou mužskej kategórie, keďže posledné desaťročie v meste fungovala iba v žiackych a dorasteneckých kategóriách.

V sezóne 2022/2023 sa vrátil tím HBC Trnava na palubovku a pod vedením Ľubomíra Ivanoviča a Vladimíra Teplanského hral prvú ligu. Na konci sa trnavskí hádzanári tešili z výborného umiestnenia, keďže sa im podarilo vybojovať druhé miesto. Pri príležitosti Svetového dňa hádzanej sme oslovili trnavský klub a porozprávali sme sa s Branislavom Augustínom.

Máte za sebou skvelú sezónu, po ktorej vám patrí druhé miesto. Vládne spokojnosť s posledným ročníkom?

Pred štartom sme mali za cieľ uhrať stred tabuľky a pohybovať sa okolo štvrtého – piateho miesta. Situácia sa začala vyvíjať v náš prospech, zápas čo zápas sme víťazili. Samo-zrejme, boli aj ťažie zápasy a niektoré sme zase vyhrali s výrazným rozdielom. Chalani makali, bojovali.

Nešťastný zápas prišiel doma s Dunajskou Stredou, keď sme viedli o päť gólov a technickými chybami a zahodenými šancami sme duel stratili. Tieto body nám napokon chýbali v závere sezóny. Taktiež sme vrátili ľudí do mestskej haly, čo je najdôležitejšie.

Momentka zo zápasu

Verím, že aj ďalšiu sezónu to zvládneme podobne. Musíme omladiť káder, preto chceme zapracovať našich dorastencov a poobzerať sa po okolitých tímoch, kde by sme mohli nájsť platných hráčov do kádra.

Keď už sme pri hráčoch, kto z kádra pre vás predstavoval počas sezóny stabilné opory, na ktoré ste sa mohli spoľahnúť?

Netreba pripomínať, že hádzaná je tímový šport a pre nás sú dôležití všetci hráči, od mladíkov až po skúsených hádzanárov. Samozrejme, aj v našom tíme sa nájdu ťahúni, na ktorých musíte vždy postaviť základ mužstva.

Spomeniem Petra Lužáka a Tomáša Laha, ktorí sú bývalými reprezentantmi Slovenska, ako aj hráčov extraligy či HIL ako Ľuboš Mančuška, Boban Mikovič, Filip Ruman, Marcel Baran, Karol Baran, Branislav Augustín alebo Tomáš Just. Nerád by som niekoho vyzdvihoval, ale asi najvýraznejšou osobnosťou v tíme bol Tomáš Laho, ktorý dal 92 gólov.

(zdroj: archív klubu)

Popis fotky: spodný rad: prezident klubu Ján Lukačovič, Strahinja Govaderica, Ivan Illiev, Andrej Opálek, asistent trénera Jaroslav Nemček, tréner Vladimír Teplanský, kustód Vladimír Chlapík, Tomáš Illiev, Martin Francúz, Jozef Benczy. Stredný rad: Karol Baran, Tomáš Laho, Peter Lužák, Peter Repáň, Tomáš Just, Branislav Augustín, Michal Kosák, Boban Mikovič, Filip Ruman, Mário Brezina. Horný rad: Ľuboš Mančuška, Dávid Drobný, Thomas Cozens, Marián Hudec, Jakub Johanes, Tomáš Džudžák, Filip Kubica. Na fotke chýbajú: Marko Djordjevič, Ľubomír Bočkay, Marcel Baran, Marcel Chudý, Tomáš Bartošovič, Šimon Pavlík, Dávid Hrnčár, Ronald Mojzes, Roman Cingel, Emil Mokryš, Juraj Vereš, Igor Gregúrek.

Aké ohlasy sa vám dostali na váš úspech v sezóne?

Bolo super opäť vidieť a zažiť plnú halu, stretávať fanúšikov a popritom si užiť trošku slávy. Veľa ľudí nám fandí a podporuje nás. Teší nás, že je Trnava znovu na hádzanárskej mape Slovenska a že sme zasa témou „šenkových” debát (smiech).

Klub HBC Trnava s celým realizačným tímom v utorok 23. mája 2023 prijali aj na trnavskej radnici, aby sa nám oficiálne poďakovali za dlhoročnú reprezentáciu mesta, prínos k vzkrieseniu trnavskej hádzanej a ocenili aktuálne úspechy.

Je to úspech celého tímu, sme super partia a na tom je to celé postavené. V sezóne 2022/2023 sme obsadili v 1. hádzanárskej lige druhé miesto. Časť tímu bodovala a domov priniesla cenné kovy aj z majstrovstiev sveta Masters Handball World Cup 2023 v chorvátskom Omiši.

V kategórii Handball Masters Slovakia 45+ získali zlato a strieborné medaily vybojovali v kategórii Handball Masters Slovakia 40+.

A čo Trnava a extraliga? Vyjadrili ste sa, že je to pre vás finančne náročná súťaž...

Išlo o to, aby sme zápas s Bratislavskou hádzanárskou akadémiou vyhrali. Teoreticky sme postupujúcim tímom do extraligy, aj keď sme skončili na druhom mieste, pretože víťaz je béčkom extraligového ŠKP a nemôže postúpiť.

Slovenský hádzanársky zväz nám hneď volal a pýtal sa, či sa prihlasujeme do najvyššej súťaže. Naša finančná situácia však jednoznačne hovorí, že na to nemáme zdroje.

Najjednoduchší finančný model pre extraligu predstavuje sumu približne 200-tisíc eur a na to skutočne momentálne nemáme zdroje. Posledný súťažný ročník nás stál asi 40-tisíc eur. V extralige je podmienkou, že musíte mať zmluvy s hráčmi. U nás chlapci nemali za zápas ani euro, hrali len z lásky k hádzanej a túžbou vrátiť Trnave tento šport. To sa nám, verím, podarilo.

Akú históriu má hádzaná v Trnave, ktorá je známa hlavne futbalom?

HK 47 Trnava bol slovenský hádzanársky klub z Trnavy. Vznikol v roku 1947 pod názvom TŠS Trnava. Domovským stánkom klubu bola Mestská športová hala Trnava s kapacitou 2 500 divákov.

Družstvo mužov bolo niekoľkonásobným účastníkom najvyššej domácej súťaže – extraligy, naposledy v roku 2010, kedy sa zo súťaže v jej priebehu kvôli ekonomickým problémom odhlásilo

Káder Trnavy v sezóne 2022/23 HBC Trnava

. Klub mal okrem seniorského tímu aj dorastenecké, žiacke a prípravkárske družstvá.

Medzi odchovancov klubu patrili známi hráči ako František Šulc, Marián Hirner, Milan Brestovanský, Juraj Šimek alebo Peter Mesiarik. Svoju činnosť ukončil v roku 2011, keď prešiel bankrotom. Najväčšími úspechmi klubu boli zisk titulu majstra republiky v roku 1994 a víťazstvo v Slovenskom pohári v roku 1993, vtedy pod názvom HK Lokomotíva Trnava.

Taktiež zvíťazilo aj na česko-slovenských majstrovstvách v jedenástkovej hádzanej hranej vonku, tzv. handballe. Bolo viacnásobným účastníkom najvyššej česko-slovenskej súťaže, v ktorej získalo šesť medailových umiestnení v sedmičkovej hádzanej.

Na základe toho odohralo niekoľkokrát aj európske poháre, v ktorých najlepší výsledok dosiahlo v sezóne 1983/84, keď v Pohári IHF (dnešný Pohár EHF) postúpilo do semifinále.

Divácka kulisa v mestskej športovej hale

S dobrými výkonmi prichádzajú aj fanúšikovia do hľadiska. Aké divácke návštevnosti boli v poslednej sezóne?

Posledný ročník súťaže mužov má výborný ohlas nielen v Trnave, ale aj v rámci Slovenska. Na druhú najvyššiu súťaž máme naozaj vynikajúce čísla návštevnosti a v hale sme mali v každom domácom zápase v priemere okolo šesťsto až osemsto divákov.

V poslednom domácom zápase o titul nás prišlo podporiť vyše 1 200 divákov. Vytvorili úžasnú atmosféru a my sme im za to veľmi vďační. Vážime si túto podporu a verím, že aj v budúcom ročníku nás prídu podporiť a budú sa rovnako ako my tešiť z hádzanárskej atmosféry.

Ako vnímate popularitu hádzanej na Slovensku? Je podpora klubov dostatočná?

Na Slovensku je najpopulárnejším športom futbal a hneď za ním hokej. Možno sa to nezdá, ale celosvetovo patrí hádzaná k top športom s vysokou sledovanosťou, kedy sa počet divákov pri obrazovkách vie dostať na celkom zaujímavé čísla – top zápasy na majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta sa šplhajú takmer k 30 miliónom divákov na zápas.

Napríklad, posledné majstrovstvá Európy, organizované Slovenskom spoločne s Maďarskom, mali takmer 200 miliónov digitálnych kontaktov. Celosvetovo je v hádzanárskej federácii okolo 197 krajín a viac ako 27 miliónov registrovaných hráčov.

Pre porovnanie, na Slovensku je to okolo 7 000. Tento počet má, bohužiaľ, negatívnu a klesajúcu krivku. Aj napriek tomuto trendu si myslím, že hádzaná má na Slovensku svoju základňu a fanúšikov.

Bolo by dobré, keby štát aj cez samosprávy pomáhal hádzanej. Akým spôsobom, tak to je asi na inú diskusiu, ale hlavne treba vytvoriť podmienky pre mládež, respektíve pre šport ako taký. Vo všeobecnosti cítime malú podporu a záujem štátu.

Sezónne štatistiky Výborné 2. miesto

18 zápasov (15 výhier, 3 prehry)

Dali 551 gólov, dostali 433 gólov

Najlepší strelec Trnavy (celkovo 4. najlepší strelec súťaže) – Tomáš Laho 92 gólov

Nasledovali: Ľuboš Mančuška 72 gólov, Marcel Baran 55 gólov

Najvyššia návšteva doma: 1200 divákov proti BHA Bratislava

Priemerná návšteva na deviatich domácich zápasov bola približne 500 divákov

Víťazný šampionát v Omiši

Bývalí aj súčasní prvoligoví hráči trnavského hádzanárskeho klubu HBC Trnava spolu s hráčmi Young Boys Nové Zámky oprášili svoje umenie a vycestovali na medzinárodný turnaj do chorvátskeho Omišu, ktorý organizátori nazvali Hádzanárske majstrovstvá sveta kategórie Masters (17. – 21. mája 2023).

Štart využili tímy z rôznych krajín, okrem stredoeurópskych mančaftov nechýbali ani Portugalci či Litovci, Chile, India, Egypt, Taliansko, Grécko a ďalší.

Hádzanárske majstrovstvá sveta kategórie Masters

Celkovo 63 tímov z rôznych krajín sveta. Trnavčanom sa výrazne darilo. Kategóriu nad 45 rokov vyhrali už druhýkrát, v kategórii nad 40 rokov obsadili opätovne druhé miesto a okrem toho priviezli aj tri individuálne ocenenia.

Najlepší strelec kategórie 45+: Peter Lužák

Peter Lužák Najlepší strelec kategórie 40+: Marko Djordjevič

Marko Djordjevič MVP hráč kategórie 45+: Mário Brezina

Na podujatí štartovali pod hlavičkou Masters Team Slovakia, kde vytvorili dve družstvá, v ktorých hrali spoločne aj s hádzanármi z Nových Zámkov. Zápasy sa hrali 2 x 12 minút, teda ani nie polovičný čas oproti bežnému hádzanárskemu duelu.

Najväčšie úspechy trnavskej hádzanej: Najvyššia česko-slovenská súťaž

3 x strieborná medaila – 1953, 1978/79, 1984/85

3 x bronzová medaila – 1963/64, 1979/80, 1982/83

Najvyššia slovenská súťaž

1 x Majster Slovenska – 1993/94

1 x bronzová medaila – 1995/96

Slovenský pohár

1 x víťaz Slovenského pohára – 1993

2 x finalista – 1980, 2004

Majstrovstvá Československa v hádzanej

1 x majster – 1956

Majstrovstvá Slovenska

1 x víťaz – 1952

1. liga hádzanárov Slovenska

1 x víťaz SR – 2007/08

1 x strieborná medaila – 2022/23

2.liga hádzanárov Slovenska

2 x víťaz SR – 2006/07, 2012/13

Európske súťaže

Liga majstrov – 1994/95 predkolo

Pohár IHF – 1983/84 semifinále, 1985/86 štvrťfinále

Pohár víťazov pohárov – 1985/86 štvrťfinále, 1993/94 osemfinále

(zdroj: archív klubu)

Článok vznikol v spolupráci s hádzanárskym klubom HBC Trnava.