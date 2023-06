Krajskí poslanci schválili prijatie niekoľkomiliónového úveru

Prijatie tohto úveru nebude mať vplyv na parameter celkového dlhu.

TRNAVA. Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom stredajšom zasadnutí schválili záverečný účet za rok 2022 a odsúhlasili prijatie úveru v maximálnej výške 20 miliónov eur od National Development Fund (NDF) II.

Krajská samospráva ním chce financovať oprávnené náklady investičných projektov TTSK v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie rokov 2014 až 2020.

Hospodárenie ovplyvnili viaceré udalosti

Ako sa uvádza v materiáli k rokovaniu, hospodárenie TTSK v roku 2022 ovplyvnil konflikt na Ukrajine, ktorý časovo naviazal na končiacu pandémiu COVID-19 a spôsobil vlnu reakcií tak na spoločenskej, ale najmä na hospodárskej úrovni.

Vplyv mali aj legislatívne zmeny a zásahy. Aj napriek nepriaznivej situácii TTSK riadne a včas platil svoje záväzky a pokračoval v realizovaní investičných zámerov z vlastných rozpočtových prostriedkov i z európskych štrukturálnych fondov.

No bez zapojenia ušetrených finančných prostriedkov z minulých rokov v peňažných fondoch by to nebolo možné, informuje TTSK. Prebytok rozpočtu bol na výške 6,2 milióna eur.

Čerpanie návratných zdrojov financovania

V súvislosti s prijatím úveru chce TTSK využiť možnosť na čerpanie návratných zdrojov financovania prostredníctvom Slovak Investment Holding za veľmi výhodných podmienok.

NDF II je fond fondov, v ktorom sú zhromaždené prostriedky jednotlivých operačných programov určené na finančné nástroje. Čerpanie je najneskôr 30. septembra tohto roku, prostriedky musia byť použité najneskôr do 30. septembra 2025.

Prijatie tohto úveru nebude mať vplyv na parameter celkového dlhu, konštatoval útvar hlavného kontrolóra TTSK.