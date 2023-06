Stovky divákov v hľadisku, desať náhradníkov na lavičke a hodový zápas. Drahovce bojovali o postup na horúcej pôde

V kádri pracujú iba s domácimi hráčmi.

OFK Drahovce si vybojovali návrat do najvyššej oblastnej súťaže (Zdroj: trnavskyhlas.sk)

DRAHOVCE. Drahovce sa stali víťazom hlohovecko-piešťanskej časti 8. ligy a po roku sa vracajú do najvyššej oblastnej súťaže. Od úvodu sezóny deklarovali snahu o návrat do ligy, z ktorej kvôli reorganizácii súťaží vypadli.

O postup sa bili do posledného kola s Moravanmi nad Váhom, ktoré chceli siahnuť tiež na postupovú priečku, dokonca im počas zimnej prestávky v súťaži aj patrila.

Drahovce čakal v závere sezóny náročný zápas s ďalším súperom z čela tabuľky, s ktorým si nemohli dovoliť zaváhať. Vo Veľkých Kostoľanoch navyše išlo o hodový duel a na prvý gól sa čakalo až do druhého polčasu.

„Bol to náročný zápas, najmä prvý polčas. Chalani mali zviazané nohy aj vzhľadom na to, že sme museli vyhrať. Pociťovali sme tlak, bol to hodový zápas, prišlo 750 divákov. Pred takou kulisou mnohí chalani ešte ani nehrali.

Náročný záver sezóny

Súper bol na nás dobre pripravený, vedel, kde máme silné aj slabšie stránky. V prvom polčase nám boli veľmi vyrovnaným súperom,“ zhodnotil tréner Drahoviec Adrián Hnilka.

Zmenu priniesla až 49. minúta, v ktorej sa podarilo skórovať hosťujúcemu Danielovi Marušicovi.

„Tento gól bol pre nás veľmi dôležitý, dostali sme sa ním do zápasu a druhý polčas bol už v našej réžii. V tom prvom vynikali herne skôr domáci. Chalanom som pred zápasom v kabíne hovoril, aby to brali ako každý iný zápas, aby si hrali svoju hru, ktorú predvádzame celú sezónu, a nemysleli na to. V 82. minúte prišiel ešte gól Németha a bolo rozhodnuté,“ pokračoval Hnilka.