Žena spadla do hlbokej studne, vytiahli ju až policajti

Žena sa pri páde do studne zranila.

SEREĎ. Na políciu zavolala včera (22. jún)ráno pani, ktorá počula ženský krik, keď prechádzala okolo jedného z rodinných domov v meste Sereď. Polícia na miesto ihneď vyslala policajnú hliadku.

Po príchode na miesto policajti počuli zúfalé volanie o pomoc. Keďže vec nezniesla odklad, preskočili bránu a utekali žene na pomoc.

"Staršia pani spadla do asi 4 metrovej hlbokej studne cez drevený poklop. Pokúsila sa dostať von po tenkej rúre, no sama to nedokázala. Jeden z policajtov chytil dôchodkyňu za ruku, aby nespadla ešte hlbšie a druhý medzitým doniesol rebrík. Ten však nedočiahol až na dno, preto ho musel celú dobu držať. Jeho kolega zatiaľ pomáhal vysilenej žene a vytiahol ju do bezpečia," popísala polícia na svojom Facebook-u.

Staršia žena sa pri páde zranila a policajti jej až do príchodu privolanej RZP poskytovali predlekársku prvú pomoc.