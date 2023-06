Mladík pomýšľal nad samovraždou skokom na diaľnicu, policajti ho zachránili

Rýchly zásah polície zrejme zachránil mladému mužovi život.

PIEŠŤANY.Polícia prijala včera (19. jún), krátko po polnoci, oznámenie o nešťastnom tínedžerovi, ktorý mal zavolať na tiesňovú linku. Policajt zo stálej služby Obvodného oddelenia PZ Piešťany ihneď zareagoval a na miesto okamžite vyslal hliadku.

Policajti prišli na jeden z diaľničných nadjazdov v okrese Piešťany do pár minút a ihneď si všimli osobu v tmavom oblečení. "Vzápätí začali s chlapcom komunikovať. Rýchlo si získali jeho dôveru a presvedčili ho, aby išiel s nimi do bezpečia. Až do príchodu privolanej RZP sa s ním v policajnom aute rozprávali a upokojovali ho," napísala polícia na svojom Facebook-u.

Ich práca však záchranou neskončila. Akonáhle to situácia dovolila, išli osobne vyrozumieť chlapcových rodičov.