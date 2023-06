Trnavskí judisti vybojovali na majstrovstvách Slovenska desať titulov

Celkovo získali dvadsaťšesť cenných kovov.

TRNAVA. Judo Club AŠK Slávia Trnava má za sebou úspešné ťaženie, kedy získal na Majstrovstvách Slovenska v džude 2023 desať titulov.

Počas posledných troch mesiacov (apríl – jún) sa uskutočnili boje o titul majstra Slovenska vo vekových kategóriách juniorov, dorastencov, ako aj mladších a starších žiakov a žiačok.

Juniorské majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v Banskej Bystrici, dorastenecké súboje prebehli na tatami v Bratislave a žiaci cestovali bojovať o cenné kovy do Popradu.

Na všetkých troch podujatiach o majstrovské tituly súťažilo viac ako 450 pretekárov a džudisti z Judo Clubu AŠK Slávia Trnava si vybojovali pod vedením Ivany Komlóšiovej, Ivana Hrnčiara a Jozefa Svátka celkovo dvadsaťšesť cenných kovov, z toho až desať titulov.

Okrem zlata sa môžu popýšiť aj siedmimi titulmi vicemajstra Slovenska a deviatimi bronzovými medailami. Dorastenci a dorastenky sa umiestnili na výbornom prvom mieste spomedzi 25 prihlásených klubov v celkovom hodnotení družstiev z celého Slovenska.

Mladší a starší žiaci obsadili tretie miesto spomedzi 41 prihlásených klubov v hodnotení družstiev z celého Slovenska.

Obhajovali titul

Titul majsterky Slovenska si obhájila v starších žiačkach Vivien Vadovičová do 48 kg a kraľovala aj v dorasteneckej kategórii, kde skončila taktiež prvá. Po svojom účinkovaní sa mohla tešiť z už obhájeného štvrtého titulu majsterky Slovenska.

Jeden si ukoristila v mladších žiačkach, dva pridala v starších žiačkach a ani tento rok jej neušiel pre-miérovo v dorasteneckej kategórii. Obhájený titul z minulého roka vybojovala aj mladšia žiačka Nina Marečková do 57 kg.

Svojím nasadením a bojovnosťou rozšíril zbierku majstrovských titulov pre Judo Club AŠK Slávia Trnava aj Matej Rajnic do 42 kg, pre ktorého už tiež ide o druhý titul majstra Slovenska.

V dorasteneckej kategórii si odniesli majstrovské tituly Andrej Dekan do 45 kg, Roman Dekan do 60 kg, Samuel Miklovič do 73 kg, Teresa Matejková do 44 kg a Martina Drdáková do 63 kg. V junioroch si obhájil svoj titul Timur Hrnčiar do 60 kg.

Vicemajstri Slovenska

Titul vicemajstra Slovenska si vybojoval v mladších žiakoch Michal Rajnic do 34 kg a Oliver Šlahor do 46 kg. V starších žiačkach Teresa Matejková do 44 kg a v starších žiakoch Jozef Svátek ml. v kategórii +81 kg.

V dorasteneckej kategórii získali Brisudovci druhé miesta, Filip Brisuda vo váhovej kategórii do 50 kg a Samuel Brisuda do 60 kg. Siedmou vicemajsterkou Slovenska sa stala Martina Drdáková v juniorskej kategórii do 63 kg.

Bronzoví medailisti

V mladších žiakoch sa umiestnil na bronzovej priečke Matúš Chrvala do 38 kg, v starších žiakoch a žiačkach Lea Boltvanová do 52 kg, Tsatsral Enksukh do 44 kg a Andrej Dekan do 46 kg. V dorasteneckej kategórii zabojoval opäť Matej Rajnic do 45 kg a Radovan Horváth do 60 kg.

Po svojich výkonoch si odnášali bronzový kov. Oliver Scheffel pridal bronz v juniorskej kategórii do 90 kg, a tým si obhájil výsledok z minuloročných majstrovstiev Slovenska juniorov.

Radovan Horváth a Samuel Brisuda si ako dorastenci vyskúšali aj juniorskú kategóriu, a tak si porovnali sily so staršími a skúsenejšími pretekármi. Po svojich bojoch si obaja odnášali bronzovú medailu vo váhovej kategórii do 60 kg.

„Všetci tréneri vyslovujeme spokojnosť s výkonmi našich pretekárov. Máme radosť zo všetkých titulov majstra Slovenska 2023 a tiež si vážime každú vybojovanú medailu. Naša cieľavedomosť a tvrdá práca priniesla úspech nielen samotným pretekárom, ale aj celému Judo Clubu AŠK Slávia Trnava.

Teraz nás čaká tvrdá letná príprava, keďže sa naši dvaja úspešní dorastenci nominovali na EYOF (európske mládežnícke olympijské hry), ktoré sa budú konať koncom júla v slovinskom Maribore, kde zabojujú aj o miestenky na majstrovstvá sveta dorastencov,“ zhodnotila výkony svojich zverencov trénerka Komlóšiová.