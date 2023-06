Piešťany majú problémy s nárastom počtu vozidiel a čoraz komplikovanejším parkovaním

Parkovaciu politiku riešia aj v Piešťanoch, chcú uprednostniť domácich

Parkovacie automaty sú nové, šoféri musia vedieť ŠPZ auta, za ktoré platia. Býva to často problém. (Zdroj: ANDREJ LUPRICH)

PIEŠŤANY. Mesto Piešťany pripravuje novécvšeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Návrh ráta s vytvorením viacerých pásiem, ktoré budú spoplatnené, ako aj so zvýhodnením rezidentov. V súčasnosti môže dokument pripomienkovať verejnosť, mestskí poslanci budú o návrhu rokovať v závere júna.

Problémy s parkovaním

Piešťany majú, rovnako ako iné mestá, problémy s nárastom počtu vozidiel a čoraz komplikovanejším parkovaním.



Mestská parkovacia politika bude podľa Veroniky Bardíkovej z Mestského úradu v Piešťanoch zameraná na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov. Dôraz pritom kladie na zlepšovanie kvality

života v meste.

Medzi ciele, ktoré by mala nová parkovacia politika priniesť, patrí napríklad zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest v centre mesta, presun strednodobých a dlhodobých návštevníkov centra z parkovísk v centre mesta na

parkoviská v okolí centra mesta.

Zvýhodnené podmienky

"Koncepcia parkovania má ďalej zabezpečiť možnosť obyvateľom parkovacích zón stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených podmienok. Nový systém počíta aj so zavedením rezidentských kariet, ulice budú rozdelené do jednotlivých zón," vysvetlila Bardíková.

V jednotlivých pásmach bude podľa zverejneného návrhu nariadenia poplatok za hodinu parkovania odstupňovaný od 50 centov až po 2,50 eura. V zónach s označením A a B sa bude platiť od 7:00 do 19:00, v niektorých zónach len do 16:00, v

ďalších do 24:00. K dispozícii budú aj rôzne druhy parkovacích kariet, pričom rezidenti jednotlivých zón budú mať možnosť kúpiť si parkovaciu kartu pre prvé vozidlo už za jedno euro na rok.