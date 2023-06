Nezastavil na STOP-ke, v Trnave sa zrazili tri autá

Pri nehode troch áut sa zranila jedna osoba.

TRNAVA. Trnavskí dopravní policajti riešili včera (11. jún) nehodu troch osobných áut z okresov Bratislava, Levice a Pezinok. Pri nehode sa zranila jedna z vodičiek.

"Podľa prvotných informácii mal 27 ročný vodič ísť na aute VW Golf po ul. A. Sládkoviča. Pri vchádzaní do križovatky s ul. A. Hlinku pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie "Stoj, daj prednosť v jazde" a vošiel do dráhy autu Honda Civic, ktoré prichádzalo do križovatky po hlavnej ceste, z jeho pravej strany," informovala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

27 ročná vodička Hondy už nestihla zareagovať. Po náraze obe autá skončili ešte vo vozidle VW Arteon, ktoré stálo na hranici križovatky oproti vozidlu VW Golf a dávalo ostatným vodičom prednosť.



Pri nehode utrpela vodička z auta Honda zranenia a privolaní záchranári ju previezli na ošetrenie do trnavskej nemocnice.

"Policajti podrobili všetkých troch vodičov dychovým skúškam, s negatívnymi výsledkami. Za porušenie dopravných predpisov policajti zadržali mladému vodičovi z auta VW Golf na mieste vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali," dodala hovorkyňa.

Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.



"Upozorňujeme vodičov, aby sa pri jazde maximálne sústredili, dôkladne sledovali situáciu na ceste a rešpektovali dopravné značenie. Na "stopke" je potrebné vždy vozidlo zastaviť a presvedčiť sa, či je možné križovatku bezpečne prejsť a opustiť. Pri každom úkone je potrebné predvídať a situáciu v križovatke riešiť aj vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel," zdôraznila Antalová.