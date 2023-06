Chcú rôzne čokolády, no niektoré značky si neželajú. Pri Galante sa zídu svetové mená

Príprava areálu pre Topfest Slovakia zabrala pol roka.

TRNAVA. Festival Topfest Slovakia otvorí tohtoročné leto. Začína v piatok 23. júna, letisko v obci Abrahám zmení na tri dni na epicentrum rockovej muziky a zábavy.

O tom, ako prebiehajú finálne prípravy, ako sa návštevníci dostanú do Abraháma a aké požiadavky mali headlineri sme sa porozprávali s Michalom Krasňanom, organizátorom podujatia.

Prečo práve Abrahám? Čo nakoniec rozhodlo?

Letisko v Abraháme sme vybrali pre TOPFEST Slovakia hlavne kvôli lokalite. Je to blízko zjazdu z diaľnice aj k mestám ako Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín či Žilina. V dosahu je aj Győr, Viedeň a región Moravy. Tvoríme festival európskeho formátu, preto sme zvolili práve túto lokalitu.

Aká je kapacita, respektíve, koľko ľudí sa na festival „zmestí“?

Tento rok sme priestor nastavili na kapacitu 15-tisíc ľudí. Do budúcna nám však letisko a priľahlé pozemky umožňujú kapacitu zdvojnásobiť na 30-tisíc ľudí.

Michal Krasňan. (zdroj: Topfest Slovakia)

Bude zabezpečená kyvadlovka? Odkiaľ a v akých časových intervaloch?

Pripravili sme v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom kyvadlovú dopravu z Trnavy, ktorá bude premávať v tridsaťminútových intervaloch v dvoch blokoch smerom do Abraháma a po polnoci naspäť do Trnavy. Autobusy by mali mať zastávku aj v obci Voderady.

Ako máte vyriešené parkovanie pre tých, ktorí prídu autom?

Parkovisko pre motorové vozidlá je dostatočne veľké na to, aby mali všetci možnosť zaparkovať a v prípade vyššieho záujmu o parkovanie máme stále rezervu na rozšírenie na ďalšiu plochu. Určite by sme ocenili, ak by si záujemcovia o parkovanie svoje miesto rezervovali v predstihu.

Koľko ste pripravovali areál?

Areál pre TOPFEST Slovakia, rozmiestnenie pódií a zázemie pripravujeme takmer šesť mesiacov.

Ako budú vyriešené sprchy, toalety či umyvárne?

Toalety na mieste budú zabezpečené spoločnosťou TOITOI. Kladieme dôraz na pravidelné čistenie a na to, aby sa pri nich netvorili dlhé čakacie doby. Lokalita má pripojenie na úžitkovú vodu, čiže sme pripravili kontajnerové sprchy a umývarne, čo vytvára priestor aj na slušné a súkromné sprchovanie.

Čo občerstvenie?

Základom je pre nás to, aby čakacie doby v gastro stánkoch neboli dlhšie ako 15 minút, podľa toho sme volili aj počet stánkov. Môže sa stať, že v exponovanom čase vznikne nával, ktorý je ťažko zvládnuteľný. Robíme všetko pre to, aby sme túto možnosť eliminovali väčším počtom gastro stánkov.

Čo stanové mestečko, aká bude jeho kapacita?

Podobne ako pri parkovacích miestach, aj stanové mestečko a priestor pre autokemp majú dostatočnú kapacitu, ktorú v prípade potreby vieme ešte rozšíriť.

Sprievodný program, atrakcie, čo okrem hudby budú môcť návštevníci festivalu zažiť?

V prvom rade nám ide o hudobný program, ktorý je základom festivalu. Na tom sme si dali záležať. No pripravili sme aj veľa súťaží, aby si návštevníci mohli odniesť aj niečo naviac.

Koľko ľudí približne očakávate?

Tento rok očakávame návštevnosť na úrovni desať až dvanásťtisíc ľudí.

Sledujete už aj predpovede počasia?

Zatiaľ je veľmi predčasné počasie sledovať. Objednali sme však ideálne počasie (smiech), tak verím, že tak aj bude.

Program je už definitívne uzavretý? Už všetci účinkujúci záväzne potvrdili účasť?

Áno, program je už definitívne uzavretý. Všetci headlineri a kapely sú už potvrdení a v plnej výške vyplatení.

Koho bolo najťažšie zohnať?

Najdlhšie sme pracovali na kapelách Amon Amarth a Three Days Grace.

Aké majú hlavní headlineri, prípadne kapely z Kanady či z Austrálie, požiadavky? Aj nejaké špeciálne?

Požiadavky nie sú nijako extrémne. Patria sem štandardné požiadavky na uteráky, ľad, vodu a nápoje. Ale našli sme aj požiadavku, akej farby majú byť plastové poháre na nápoje v šatni.

Interpreti radi špecifikujú značku nápojov a vo väčšine sú bez väčších problémov dostupné na Slovensku. Ak nie, tak sú otvorení vymeniť značku za značku. Medzi jedlami prevláda pizza, najmä po vystúpení, kebab, hamburgery.

Kto mal z účinkujúcich najoriginálnejšie požiadavky?

Jeden z headlinerov požiadal o zmes rôznych čokolád a vypísal značky, ktoré tam určite nesmú byť a takisto napríklad malé občerstvenie v podobe drobného ovocia a orieškov pred samotným vystúpením.

Kedysi by sme to mohli vnímať ako originálne, ale dnes už je absolútnym štandardnom, že vieme o vegetariánoch či vegánoch v tíme. Rovnako vieme aj o prípadných alergiách na potraviny.

Možno na záver by sa hodila otázka, prečo by si mali ľudia vybrať práve váš festival?

Pokiaľ majú radi dobrú rockovú a metalovú hudbu, potom sme tým ideálnym festivalom pre nich.Do Abraháma prinášame na TOPFEST Slovakia svetové mená, aby sme oživili line-up.

Niektoré kapely, ako napríklad Parkway Drive či Three Days Grace, dokonca nehrajú tento rok ani v Českej republike, čo vidíme aj na masívnom predaji vstupeniek z Českej republiky.