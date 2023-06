Viaceré regionálne vlaky pôjdu inak, zmeny pocítia v Trnavskom aj Nitrianskom kraji

Prečítajte si o zmenách v železničnej preprave.

BRATISLAVA. Pravidelná druhá zmena cestovného poriadku na železniciach s platnosťou od nedele 11. júna sa okrem diaľkových vlakov týka aj regionálnej a prímestskej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) v tejto súvislosti avizovala na západnom Slovensku zlepšenie prepravy pre obce v okolí Nitry.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osobné vlaky z Leopoldova s odchodom o 4:19 do Nitry s príchodom o 5:09 a opačne z Nitry s odchodom o 21:17 do Leopoldova s príchodom o 22:07 budú premávať denne. "Návoz posledným vlakom z Nitry do Leopoldova bude zabezpečený aj v sobotu a návoz s prvým vlakom z Leopoldova do Nitry bude zabezpečený aj v nedeľu," riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Písali sme

Písali sme Vulgárne nadávky zo Zariadenia opatrovateľskej služby, Trnavčan to natočil Čítajte

Posledný vlak REX Trnava 21:07 - Nitra 21:54 bude zrušený a miesto neho bude zavedený osobný vlak Trnava 21:07 - Nitra 22:13. "Bude zastavovať na každej zastávke na tomto úseku okrem Brestovian, aby posledný spoj z Trnavy obslúžil všetky nácestné stanice," vysvetlil hovorca národného vlakového dopravcu.



V Šuranoch vznikne spojenie zo Zlatých Moraviec a späť na rýchliky smerom na Bratislavu a na osobné vlaky na Nové Zámky, a to pred poludním aj v pracovných dňoch. Vlak Nové Zámky 17:03 - Levice 18:33 bude jazdiť v pondelok až sobotu, nepôjde v sviatky 5. júla, 29. augusta, 1. novembra. Nový vlak na tejto linke bude v ten istý čas prepravovať cestujúcich v nedeľu a v uvedené tri sviatky.