Vulgárne nadávky zo Zariadenia opatrovateľskej služby, Trnavčan to natočil

Prípad sme preverili priamo na riaditeľstve Strediska sociálnych služieb.

TRNAVA. Incident sa odohral včera (7. jún) popoludní v Zariadení opatrovateľskej služby mesta Trnava na Coburgovej ulici.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gpRYBEzcunE

Cez otvorené okno bolo počut vulgráne nadávky, osočovanie a ďalšie. Video nakrútil Trnavčan Martin, jeho meno je redakcii známe, prial si ho ponechať v anonymite.

Pýtali sme sa ho na bližšie podrobnosti. "Stalo sa to včera popoludní, s manželkou sme zaregistrovali hluk v podobe vulgarizmov z ulice. Najskôr sme tomu nevenovali pozornosť, no postupne sa to stupňovalo, preto som zobral mobil a začal natáčať," popísal.