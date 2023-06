Nespokojní Trnavčania spustili petíciu za odvolanie primátora Bročku

Z mesta uviedli, že na "túto iniciatívu skupiny občanov" nebudú reagovať.

TRNAVA. Nespokojní Trnavčania spustili petíciu za odvolanie primátora Petra Bročku a za predčasné voľby do mestského zastupiteľstva. Iniciovali ju ako prejav nespokojnosti s riadením samosprávy. Hlavnými dôvodmi sú zavádzaná parkovacia politika, uprednostňovanie cyklodopravy na úkor ostatných druhov dopravy.

Taktiež zvyšovanie miestnych poplatkov a daní či spôsob komunikácie s občanmi. Uvádza sa to v texte petície.

Z mesta pre TASR uviedli, že na "túto iniciatívu skupiny občanov" nebudú reagovať. Za prvé dva dni svoje podpisy pridalo viac ako 300 Trnavčanov.

"Katastrofálna dopravná situácia v meste. Absencia veľkých záchytných parkovísk, respektíve parkovacích domov. Neuveriteľná arogancia primátora pri komunikácii s občanmi, ktorých názory sú v oponentúre s jeho názormi," píše jeden zo signatárov.

Nápady radnice

Ďalší uvádza, že "všetky 'nápady' radnice mi nepripomínajú pomoc pre občanov mesta, skôr akoby úradníci mesta Trnava skúšali trpezlivosť občanov a návštevníkov. V tejto chvíli to vyzerá, že zabudli, že sú tam na to, aby hájili občana a jeho čo najpríjemnejší život v jeho meste a bydlisku. Sú občanom volenými správcami našich miest a nie 'nadvláda' nad obyvateľmi mesta".

"Mesto nebude na túto iniciatívu skupiny občanov reagovať," uviedla pre TASR vedúca odboru komunikácie Mestského úradu v Trnave Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Názorovú hladinu v Trnave v posledných mesiacoch rozvírila najmä parkovacia politika radnice. Postupne zavádza rezidentské zóny, do konca roka ohlásila pokrytie celého územia mesta tak, že nebude existovať žiadne parkovisko, ktoré by nebolo spoplatnené v nejakom režime. Týka sa to obytných súborov i individuálnej bytovej zástavby. Okrem toho je v návrhu na zasadnutie mestského zastupiteľstva aj zvýšenie cien parkovného. Niektorých Trnavčanov hnevá aj budovanie cyklotrás v určitých lokalitách, kde na to neboli priaznivé podmienky a ich existencia negatívne ovplyvnila plynulosť dopravy.

Kedy zaniká mandát

V zmysle zákona o obecnom zriadení mandát zvoleného primátora zaniká v prípade vzdania sa postu, smrti, odsúdenia či zmeny trvalého bydliska. Tiež vyhlásením výsledkov miestneho referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora. Obecné zastupiteľstvo vyhlási referendum, ak o to petíciou požiada aspoň 30 percent oprávnených voličov. V prípade Trnavy sa pohybuje počet oprávnených voličov okolo 53.000.

Bročka získal v minuloročných komunálnych voľbách na svoje tretie volebné obdobie spolu 44,7 percenta odovzdaných hlasov, čo bolo 9665 hlasov. V porovnaní s voľbami 2018 dostal menej o 3000 hlasov.