Festivalové leto otvorí Topfest, priletia aj metalisti z Austrálie či z Kanady

Festival bude počas posledného júnového víkendu.

TRNAVA- Už o dva týždne, presne v piatok 23. júna popoludní, štartuje Topfest Slovakia v obci Abrahám. Kedysi mal festival svoje miesto na letisku v Piešťanoch, no vzhľadom na fakt, že odtiaľ začala lietať pravidelná linka a niekoľko charterových letov, sa akcia presunula práve na letisko pri obci Abrahám.

Na svoje si prídu nielen všetci fanúšikovia kvalitnej rockovej, metalovej a punkovej muziky, pripraveného je toho viac. Organizátori opäť stavili na osvedčené klasiky zo slovenskej i českej scény. Chýbať nebudú ani interpreti zo zahraničia.

Legendárny Arakain

Na hlavnom pódiu sa predstaví aj Arakain, táto dnes už legendárna kapela oslavuje 40. výročie, k tomuto okrúhlemu jubileu vydala knihu aj s fotografiami. Príde aj Kreyson, ďalšia česká metalová legenda, spojená s menom Láďa Křížek. „Popularitu jej priniesol už debutový album Anděl na útěku, ktorý sa v roku 1990 nahrával v štúdiu v Hannoveri.

Všetci dodnes poznajú hit Vzdálená. Album priniesol kapele Zlatú platňu za predaj 150-tisíc kusov, rovnako úspešný bol aj album Návrat krále z roku 2013. Láďa Křížek je v aktuálnej zostave jediným zakladajúcim členom,“ uviedli organizátori Topfestu. Kapela Kreyson dnes pôsobí v medzinárodnom zložení, na gitaru v nej hrá Roland Grapow, v rokoch 1989 až 2001 člen Helloweenu, za bicími sedí Mike Terrana.

Američan žije od roku 1997 v Európe, kde bol členom najmä nemeckých kapiel ako Rage, Gamma Ray či Masterplan. Kreyson uvidia všetci návštevníci festivalu v nedeľu.

Zo slovenských kapiel nebude chýbať Slobodná Európa. Jej prvopočiatky siahajú do obdobia rokov 1987, 1988, kedy sa Whisky a Sveťo Korbeľ stretávali na pive.

V roku 1990 vznikla kapela Azyl, z ktorej postupne uzrela svetlo sveta skupina Konflikt. Kapela prerazila v roku 1992 pod názvom Konflikt A, kedy vyšiel debutový album Takí sme. Názov na Konflikt si skupina skrátila v roku 1998. V roku 2006 sa kapela stala víťazom ceny Aurel za najlepší album v žánrovej kategórii HARD/HEAVY/PUNK-ROCK. V roku 2020 si Konflikt pripomenul 30 rokov na scéne. Oslavuje aj tento rok – koncerty absolvuje pod hlavičkou 33 punk rockov. „Kapela Konflikt je tak trochu unikát – hoci sa so svojou echt punkovou tvorbou príliš často nedostane do mediálneho priestoru, na jej popularite nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska to vôbec nebadať,“ doplnil organizátor podujatia.

Aj Iné Kafe

Predstaví sa aj Kapela Iné Kafe. Tá vznikla ešte v roku 1995. Zakladajúcimi členmi boli Vratko Rohoň a Mário Chromý, na bicie hral Noro Komada, na basu Rišo Barger. Najväčší úspech dosiahla partia v rokoch 2000 až 2003 albumami Čumil, Je tu niekto?, Príbeh a Bez udania dôvodu. Predaj týchto nosičov presiahol hranicu 100-tisíc kusov.

„V roku 2006 prišlo k vynútenej prestávke v hudobnej činnosti, pretože frontman Vratko Rohoň sa rozhodol pre kariéru v letectve. Popularita kapely však neutíchala a v roku 2010 oznámila comeback. Odvtedy funguje až do súčasnosti,“ píše sa v tlačovej správe. Vidieť ich budete už počas prvého dňa festivalu.

Chýbať nebude ani jedna z najpočetnejších slovenských kapiel Heľenine oči, ktorú tvorí až sedem hudobníkov. Kapela vznikla v roku 1999 a je poriadne energickou kombináciou rocku, ska, reggae, folku a metalu.

Z Kanady i z Austrálie

Čo sa týka zahraničných interpretov, spoločne so Slovenskom a Českou republikou sa na stageoch predstaví produkcia až z desiatich krajín. Na hlavnom pódiu sa predstaví to „naj“ od Kanady cez Švédsko až po Austráliu. V piatok to budú dve švédske formácie – deathmetalový Amon Amarth a kapela Arch Enemy, ktorá sa takisto štýlovo radí medzi melodický death metal band. Z Kanady prídu Three Days Grace, kapela má na konte sedem štúdiových albumov, ten najnovší Explosions vydala vlani v máji.

Z Nemecka zavíta skupina Powerwolf, ktorá tento rok oslavuje 20 rokov od svojho vzniku, svetlo sveta by mal uzrieť aj ich 9. štúdiový album. Z opačného konca sveta sa predstaví aj austrálska metalcoreová kapela Parkway Drive. „Tento exkluzívny hosť od protinožcov je v tomto štýle pojmom, fanúšikovia veľmi dobre vedia, na čo sa môžu na koncerte tešiť.“

Chýbať nebudú ani ďalšie známe mená. Kabát, Škwor a mnohí ďalší. Festival začína v piatok (23. júna) popoludní, potrvá až do nedele na letisku pri Abraháme.