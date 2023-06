Štátny archív v Trnave priblíži prácu archivárov aj vzácne návštevy v Trnave a okolí

Počas Dňa otvorených dverí nebudú chýbať ani tvorivé dielne pre malých i veľkých, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať rôzne typy pisárskeho náčinia.

TRNAVA. Štátny archív v Trnave počas Dňa otvorených dverí predstaví svoje priestory, priblíži prácu archivárov a ukáže originály niektorých dokumentov z

archívu. Dvere pre návštevníkov otvorí v piatok 9. júna od 08:00 do 16:00 a v sobotu 10. júna od 10:00 do 17:00.

"Návštevníci absolvujú prehliadku samotnej budovy archívu,

zrekonštruovaného historického domu na Štefánikovej ulici 7

v centre Trnavy, ktorého základy siahajú do obdobia 14.

storočia.Možná bude aj návšteva priestorov bádateľne,

archívnych depotov a ďalších bežne nedostupných priestorov

archívu," povedala riaditeľka Štátneho archívu v Trnave

Júlia Ragačová. Deň otvorených dverí bude zameraný na tému

Túlavé topánky našich predkov. Rovnaký názov má aj výstava,

ktorú tu počas víkendu sprístupnia. Návštevníci sa podľa

riaditeľky Ragačovej dozvedia, kam viedli cesty Trnavčanov v

minulosti, aké osobnosti zavítali do regiónu či ktoré

osobnosti museli v minulosti opustiť svoj domov. Vystavené

budú vandrovné knižky, teda cestovné doklady vandrujúcich

učňov, ďalej bude možné vidieť register pasov Trnavy spred

storočia a mnohé iné dokumenty. Výstava priblíži aj vzácne

zahraničné návštevy v piešťanských kúpeľoch, ale napríklad

aj návštevu niekdajšieho prvého tajomníka Ústredného výboru

Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu Chruščova v

Smoleniciach a v Trnave z roku 1961. Výstava o cestovaní

bude v Štátnom archíve v Trnave sprístupnená do 15.

novembra.

Počas Dňa otvorených dverí nebudú chýbať ani tvorivé dielne

pre malých i veľkých, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať

rôzne typy pisárskeho náčinia používaného v minulosti, ukážu

im pečatenie voskom. K dispozícii na prelistovanie budú aj

niektoré vzácne originály z knižnice archívu. Pre záujemcov

bude pripravená aj výmenná burza kníh. V sobotu o 15:00 je v

programe podujatia odborná prednáška Júlie Ragačovej o

cestovaní Cestovať znamená žiť.