V nedeľu ráno bude most v Hlohovci uzavretý viac ako hodinu

HLOHOVEC. Polícia upozorňuje vodičov, že v nedeľu 4.6.2023, bude v čase od : h ráno uzavretý most v Hhlohovci. Uzávera bude trvať približne do 06:00 do 7:30. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti

K uzávere je nutné pristúpiť z dôvodu vykonania geodetickej nivelácie hlohovského mosta, počas ktorej nemôže mostom prechádzať žiadne vozidlo. Chodci môžu cez most prechádzať tak ako doposiaľ.

Polícia žiada vodičov, aby boli ohľaduplní a dodržiavali pokyny zhotoviteľa.