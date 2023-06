Spartak potvrdil príchod Bainoviča. Zmluvu predĺžil Procházka, v Trnave nepočítajú s Paurom ani Ristovskim

V klube skončila aj štvorica hráčov Čurma, Iván, Savvidis a Azevedo.

TRNAVA. Trnavský klub začína pomaly so zverejňovaním informácií ohľadom kádra do novej sezóny 2023/2024. Zatiaľ ide hlavne o odchody, a to, že ich nebude málo, už avizoval aj samotný tréner Michal Gašparík v posezónnych rozhovoroch.

O tom, že klub sa zaujíma o srbského stredopoliara Filipa Bainoviča, sa hovorilo dlhšie obdobie. Včera ho Spartak Trnava oznámil ako oficiálnu posilu do nadchádzajúceho ročníka.

Najlepší strelec Trenčína

Dvadsaťosemročný Bainovič prichádza do Trnavy z Trenčína, no v minulosti hral aj v kluboch ako Rad, Zarkovo, Radnik a má skúsenosti aj z Crvenej Zvezdy Belehrad. Srbsko reprezentoval v mládežníckych kategóriách. Pred príchodom do Trenčína pôsobil v poľskom klube Górnik Zabrze.

"Každý na Slovensku vie, aký veľký je to klub. Každý hráč by bol rád, keby tu mohol hrať, na takomto štadióne a pred takýmito fanúšikmi. Bol som už vlani na finálovom zápase v Bratislave a viem aj to, že klub oslavuje v tomto roku svoju storočnicu. To samo o sebe je veľké plus a ukazuje to, že Spartak je už sto rokov na vysokej úrovni a som veľmi šťastný, že tu môžem byť," povedal Bainovič pre klubový web po podpise zmluvy.

Filip Bainovič (zdroj: Lukáš Grinaj)

V Trnave sa stretne aj so svojím spoluhráčom Philipom Azangom, ktorý sa dohodol s Trnavou počas zimnej prestávky. Počas kariéry hral aj s Romanom Procházkom: "Hral som aj s inými hráčmi, ktorí tu pôsobili. Okrem Procházku aj s Erikom Jirkom a Martinom Chudým. So všetkými sme boli veľmi dobrí kamaráti a od nich som vedel, aký je Spartak klub. Spomínali ako tu bolo pekne, keď vyhrali titul a odporučili by mi to." Bainovič bol v Trenčíne spolu s Arturom Gajdošom najlepším strelcom mužstva, keď zaznamenali po 6 gólov.

Množstvo odchodov

Klub už dávnejšie avizoval, že má záujem o zotrvanie hráčov ako Roman Procházka, s ktorým aktuálne v Trnave predĺžili zmluvu na rok s možnou opciou, a taktiež Martina Bukatu a Ľuboša Kamenára, ktorým sa končia kontrakty.

V kádri sa ďalej skončili zmluvy Matejovi Čurmovi, Alexovi Ivánovi, Dyjanovi Azevedovi a Kyriakosovi Savvidisovi, ktorí s istotou nebudú už v Trnave ďalej pokračovať. Rovnako v klube nerátajú ani so štvoricou hráčov, ktorí boli v uplynulej sezóne na hosťovanich v iných kluboch, Gergely Tumma, Kelvin Boateng, Kenneth Ikugar a Samuel Benovič.

Jedným z hráčov, ktorý bol na hosťovaní v Myjave je aj útočník Stanislav Olejník. Tomu klub ponúkol nový kontrakt a rokoval s ním o návrate do Spartaka, ale hráč sa rozhodol v Trnave nepokračovať.

V Trnave sa prekvapujúco nepočíta ani s dvojicou Milan Ristovski a Jakub Paur, ktorí si napriek platnej zmluve môžu hľadať iné pôsobisko. V prípade príchodu Milana Ristovskeho do Trnavy šlo o najdrahší prestup v histórii klubu.

"Prestupové obdobie sa začína 15. júna, v kádri nie sú vylúčené ďalšie odchody a, samozrejme, vedenie klubu pracuje na ďalších príchodoch," uvádza klub.