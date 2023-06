Siladiciam sa na trnavskom štadióne zapáčilo, majú jasný cieľ do nasledujúcej sezóny. Vo Veľkom Orvišti skončil po finále tréner

Pohárový duel priniesol mnoho zaujímavostí.

TRNAVA. Oblastné súťaže idú pomaly do finále, do konca zostávajú už len tri kolá, no napriek tomu má trnavská oblasť jeden vrchol sezóny za sebou. Pohár na Štadióne Antona Malatinského.

Ten je motiváciou pre mnohé amatérske tímy. Trofej si túto sezónu vybojovali Siladice, ktoré zdolali 2:0 Veľké Orvište.

Účastníkmi pohárovej súťaže boli aj v predošlých sezónach, no správnu motiváciu do mužstva priniesol Peter Varga. Zápasy na trnavskom štadióne mu zrejme „zachutili“, pretože minulú sezónu si tu tiež okúsil víťazstvo, no s iným tímom. Trénoval Červeník.

Práve po finálovom dueli ohlásil, že po sezóne odchádza z klubu, trochu "laškoval" s myšlienkou, že s futbalom skončí, ale väčšina už dobre vedela, že má namierené do domácich Siladíc.

Varga: Bolo to vyrovnanejšie finále

Počas finále sa tváril vážne, občas vzniesol námietku na verdikt rozhodcov, po zápase sa na jeho tvári objavil veľký úsmev.