Opoj v ére samostatnosti: Počet obyvateľov sa neustále zvyšuje

Fotoseriál 30. rokov na Slovensku mapuje tie nadôležitejšie míľniky miest a obcí od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.

OPOJ. Pôvod obce Opoj je z dôb 13. – 14. storočia. Úradnou listinou je dokázané, že už v roku 1279 mala obec meno Terra Opoy. V obci sa nachádza kaplnka, postavená v roku 1752 na cintoríne spolu s kryptou, ktorá sa nachádza pod ňou.

Kaplnka je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Uprostred najstaršej opojskej ulice sa nachádza zvonica z prvej polovice 19. storočia.

Najstarším zvonom je veľký zvon z roku 1692. Sakrálne pamiatky sa nachádzajú na každom vstupe do obce. Smerom z Opoja do Majcichova sa nachádza socha Panny Márie z roku 1832. Smerom z Opoja do Vlčkoviec sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1846 a kamenný kríž z roku 1830 sa nachádza na poľnej ceste smerom na Trnavu.

Obec podáva svedectvo z listín, ktoré sa datujú z roku 1266.V čele obce je postavený kostol, ktorého zmienka sa datuje z r. 1775.

Zmeny zasiahli vo svojich kladoch a záporoch všetky oblasti verejného, spoločenského života v našej obci. V roku 1992 bola ukončená plynofikácia a v rok 1996 sa niesol v znamení budovania kanalizácie odpadových vôd, ktorá sa dokončila pre celú obce. V obci je MŠ a bola aj Základná cirkevná škola, ktorá v roku 2012 pre nedostatok žiakov sa zrušila.

Prostriedkom na stabilizovanie počtu obyvateľov je v obci možnosť bývania. Vybudovali sa bytové domy, rozrástla sa aj individuálna bytová výstavba rodinných domov a tým sa zvyšuje aj počet obyvateľov. V roku 2022 bola otvorená nová prevádzka potravín ,,Coop Jednota“

Kultúrne podujatia sa začínajú ,,Pochovávaním basy“, Tradícia stavania mája, druhú májovú nedeľu si obce uctí všetky mamičky, staré mamy. Nasledujú Folklórne slávnosti obce, Deň detí, Otvorenie leta, Ukončenie leta, Úcta k starším, Šarkaniada, Tradičné vianoce a privítanie detí do života, Mikuláš, Vianočné trhy a Silvestrovský rodinný ples.

Pri obecnom úrade je zriadená knižnica, ktorá poskytujem ľuďom slobodný prístup k vzdelávaniu a máme aj posilňovňu ktorá podporuje obyvateľov k zdravému životnému štílu. Máme aj spoločenské organizácie, ktoré sa taktiež zapájajú do kultúrneho života v obci ako ZO chovu poštových holubov, ZO poľovnícke združenie, FSS Opojčanka, FSS Senior Klub, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.