Ďalší ročník Bestrent Cupu patril Siladiciam. Veľké Orvište zaskočili už v prvej minúte zápasu

O dva presné zásahy sa postaral Hecht s Kadlecom.

TRNAVA. Futbalový sviatok pre dva dedinské kluby. Po prvýkrát si mali možnosť zahrať na Štadióne Antona Malatinského. V hľadisku postupne pribúdali diváci, futbalisti a funkcionári si podávali ruky a zdravili sa v dobrej nálade. Zápas dotváralo slnečné počasie, ktoré dalo hráčom hlavne v prvom polčase zabrať.

Víťazom sa stali hráči TJ Siladice (zdroj: Martina Radošovská)

Dlhé rady pri bufetoch, zhon oblastných funkcionárov pred zápasom aj diskusia arbitrov v rozhodcovskej kabíne. Ďalší ročník pohárovej súťaže Bestrent Cup je za nami. Trofej si odnášali Siladice.

Keď prišiel Oblastný futbalový zväz Trnava s myšlienkou pohára, stretla sa s veľkým nadšením mužstiev, najmä, keď finále vyvrcholilo na trnavskom štadióne. Navyše, víťaz získava právo prihlásiť sa do Slovnaft Cup-u v nasledujúcej sezóne.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Čo želajú trnavskému Spartaku k storočnici bývalí hráči, tréneri a klubový kronikár? Čítajte

Prvý ročník vyhrali Dubovany, ktoré prekvapivo porazili Zavar z vyššej ligy. Ďalšie dva ročníky prerušila pandémia a pohárová súťaž nemala svoje vyvrcholenie. Po nej pokračovala finálovým duelom Červeníka a Horných Orešian, ktoré do polčasu prehrávali 5:0. Červeník minulú sezónu viedol tréner Peter Varga, ktorý sa vrátil do domácich Siladíc. Práve on bol v klube podnecovateľom myšlienky prebojovať sa až na trnavský štadión.

OŠK Veľké Orvište – TJ Družstevník Siladice 0:2 (0:1)

Siladice sa vo finále stretli s Veľkým Orvišťom, ktoré vedie Andrej Filip, bývalý ligový hráč. Na druhej strane stál jeho niekdajší zverenec Denis Bališ v úlohe hrajúceho trénera. Pred finále ho trápil natiahnutý sval, no do zápasu nakoniec naskočil. Mužstvo z lavičky tak potom koučoval už spomínaný Peter Varga. V úlohe favorita nebol ani jeden tím, čo sa napokon potvrdilo, zápas bol vyrovnaný do záverečných minút.