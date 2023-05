Sparta ho naučila, že človek sa nemôže uspokojiť s priemerom

Lukáša Štetinu pri návrate domov prekvapila nízka účasť divákov na ligových derby.

TRNAVA. Skúsený 31-ročný obranca LUKÁŠ ŠTETINA prišiel do Trnavy z pražskej Sparty, kde sa radoval z výhry v českom pohári. V Trnave mu boli hneď po prvej sezóne v červeno-čiernom drese dopriate taktiež pohárové oslavy.

Po návrate na Slovensko ho prekvapila slabá účasť divákov na zápasoch najvyššej futbalovej súťaže, v Čechách bol zvyknutý na vypredané štadióny. Tú správnu atmosféru mohol zažiť práve na finále Slovnaft Cupu.

Do Trnavy prišiel na stopérsky post miesto Martina Škrtela, čo preňho bola veľká výzva, no ako sám dodáva, nikdy sa s ním nebude porovnávať.

Lukáš Štetina v rozhovore prezradil, prečo oslavoval spomedzi hráčov najkratšie, ako hodnotí prvú sezónu v trnavskom drese aj ktorý moment finále bol pre Spartak zlomový.

Ako ste vnímali náročnosť prípravy na finálový zápas pohára so Slovanom Bratislava?

Príprava na finále bola rovnaká ako na každý dôležitý a náročný zápas. Páčila sa mi myšlienka trénera Michala Gašparíka, hneď na začiatku zistiť a poodhaliť v ligovom zápase proti Slovanu pár vecí, na ktoré si dať pozor, respektíve, čo bude a nebude fungovať.

Bolo tam veľa taktických pokynov pre každého hráča a hlavne, aby to ako celok dobre fungovalo.

Áno, Michal Gašparík je z generácie mladých koučov, pracuje veľa s videoanalýzami, volí taktiku na každý zápas a snaží sa mužstvo pripraviť na všetky možné alternatívy, inak tomu nebolo ani vo finále. Na čo všetko sa mužstvo pripravovalo?

Tréner to má založené na dobrej taktickej príprave, poukazuje hlavne na silné a slabé stránky súpera a prípadne na silné individuality, ktorých mal Slovan viac, ale kľúčoví boli dvaja hráči, na ktorých sme si mali dávať obzvlášť pozor. Kvalita Slovana je vysoká, takže sme boli všetci koncentrovaní na tímovú prácu.

Keď sme už pri trénerovi, ako vnímate Michala Gašparíka a ako sa vám s ním spolupracuje?

Spolupráca s akýmkoľvek trénerom nie je vždy jednoduchá, ale na druhú stranu, to si hovoria aj tréneri, že nie vždy dostanú pod ruku ideálnych hráčov. Je to hlavne aj tým, že tréner je na lavičke a my sme na ihrisku, preto sú pohľady na dané situácie občas rozdielne.