Tréner Michal Gašparík: Veril som, že vo finále dáme gól ako prví. Našťastie sme sa pripravili na všetko

Prinášame vám rozhovor s trnavským koučom.

TRNAVA. Po druhom góle Trnavy vo finálovom zápase prežíval veľké emócie, no musel ich držať na uzde. V hlave mal stále možnosť penaltového rozstrelu a premýšľal, koho do hry nasadiť a ktorých hráčov v nej nechať.

Svoj tím dokonale pripravil na rôzne varianty priebehu finále. Ako sám povedal, dúfal, že so Slovanom Bratislava budú tí prví, ktorí dajú gól, napokon ako prví inkasovali. Aj na toto bolo jeho mužstvo pripravené, navyše, na domácom štadióne ich hnali vpred fanúšikovia.

S trénerom MICHALOM GAŠPARÍKOM ML. sme sa rozprávali o jeho emóciách po zápase, o oslavách, prežívaní finále, príprave na Slovan, ako aj o hodnotení nadstavbovej časti Fortuna ligy.

Dovoľte mi, aby som vám v prvom rade zagratulovala k úspechu. Prezraďte, ako prebiehala vaša príprava na finálový zápas. Hráči vraj každý deň kopali penalty...

Mali sme výhodu, že sme pred finálovým duelom odohrali ligový zápas so Slovanom. Ja som si tieto dva zápasy spojil, aby som mužstvo dokázal nachystať na finále.

Naša výhoda oproti Slovanu bola v tom, že kým oni museli použiť základnú zostavu, pretože bojovali o titul a potrebovali vyhrať, my sme mohli skúšať určité veci, čo bolo v náš prospech, aby sme sa utvrdili hlavne v tom, čo nám proti Slovanu nefunguje a čo na finále potrebujeme zmeniť.

Čo sa týka celkovo zápasu, hrali sme iným herným systémom ako obvykle, chystali sme sa na každého jednotlivca Slovana, aby sme ich dokázali čo najviac eliminovať, čo sa nám aj darilo, keďže sme ich nepúšťali do šancí.

Keď si porovnáme zápas, ktorý neskôr hrali s Dunajskou Stredou, v ktorom im dali tri góly, ďalší im neuznali a ďalšie dva, tri mohli pridať, tak sme v eliminácii ich šancí bol úspešní. Samozrejme, pred takýmto zápasom sa pripravujete na všetko, čiže aj na penalty.

Vedel som, že ak by na ne prišlo, pre hráčov by to bol veľký tlak, obzvlášť, keď hráte pred domácim vypredaným štadiónom. Chcel som, aby boli stopercentne nachystaní a penalty sme začali trénovať už pred ligovým zápasom so Slovanom.

Hráči dostali štatistiky, aby videli, ako a kam ich obvykle kopú, a pokúsili sa to zmeniť a natrénovať si ich, ak by na penaltový rozstrel skutočne prišlo. Nejde však len o penalty, celkovo sme sa snažili pripraviť sa na všetko, najpodstatnejšie bolo, že proti Slovanu sme potrebovali niečo zmeniť, pretože sa nám s nimi v lige výsledkovo nedarilo.

Áno, so Slovanom túto sezónu nemáte dobrú štatistiku, zo štyroch ligových zápasov ste im dali len jeden gól. Aj toto bol pre vás akýsi odrazový mostík, ako pripravovať mužstvo?