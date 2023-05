K storočnici veľký zápas, potom prémie na titul. Spartak plánuje predať Kóšu

Šéfovať trnavskému futbalu? Osem hodín denne nestačí.

Vyšiel „zdola“. Z malého futbalu. Vie, ako sa lajnuje ihrisko, šijú lapače za bránami či fúkajú lopty. S Malženicami začal v siedmej lige. Teraz mieria do druhej.

Medzičasom si už PETER MACHO plní americký sen. V Spartaku začal ako takmer žiadny iný prezident – dvoma trofejami za dva sezóny. Šéfa trnavského futbalu sme vyspovedali pätnástimi otázkami.

Začnime budúcnosťou – aké oslavy chystáte k storočnici Spartaka?

Môžem prezradiť, že doťahujeme posledné detaily zápasu s popredným európskym tímom. Chceme do Trnavy priviesť klub, ktorý má spojitosť s bohatou históriou Spartaka. Okrem toho, že pôjde o oslavu futbalu, to bude ideálna generálka na domácu súťaž a Európsku konferenčnú ligu. Verím, že si ľudia už dnes poznačia 22. júl do kalendárov ako deň, keď si nenaplánujú nič iné, iba cestu do hľadiska Štadióna Antona Malatinského. Takýto zápas si zaslúži plný dom.

Poďme k splneným métam aktuálnej sezóny. Čo hovoríte na horúce trnavské oslavy víťazstva v Slovnaft Cup-e?

Trnavskí fanúšikovia sú v rámci Slovenska jedineční. Z generácie na generáciu sa v Trnave odovzdáva patriotizmus, ktorého súčasťou je hrdosť na Spartak. Mesto je síce na mape menšie, no o to väčšie srdce pre futbal tu ľudia majú. A to prejavujú aj pri oslavách. Impulzívne oslavy na štadióne či na Trojičnom námestí, ktoré horelo bengálskymi ohňami, je niečo, čo nám inde môžu závidieť.

Pohár vlani, pohár teraz. Svedčí to o správnom nasmerovaní trnavského futbalu?

V Spartaku denne pracujeme na tom, aby sme klub posúvali dopredu. Gro kľúčových pozícií v klube, realizačnom tíme, ale aj v hráčskom kádri zastávajú domáci, ktorí sú so značkou emocionálne prepojení a svoju prácu preto vykonávajú nielen profesionálne, ale i srdcom. Na tom treba stavať, pridať k tomu kvalitu a myslím si, že s takýmto nastavením prídu aj úspechy. Teší ma, že od môjho príchodu do klubu je to za dva roky už druhý úspech.

Ako prežívajú trofeje a najmä tú poslednú, znásobenú pravou trnavskou atmosférou na Štadióne Antona Malatinského, majitelia klubu, bratia Drobní?