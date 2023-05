Dlh Trnavského samosprávneho kraja sa vyšplhal do výšky desiatok miliónov eur

Trnavský kraj bola najviac zadlžený v roku 2020.

TRNAVA. Celková suma dlhu Trnavského kraja bola na konci marca vo výške 56,7 milióna eur. Je to 30,8 percenta skutočných bežných príjmov kraja v roku 2022. Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje vyšším územným celkom zadlžiť sa až do šesťdesiatich percent skutočných príjmov predchádzajúceho roku. Vyplýva to z

informácie o celkovej sume dlhu, ktorú dostávajú po skončení každého štvrťroku krajskí poslanci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Chlapca nechali prepadnúť, potom sa chcel zabiť, škola napriek tomu nepoľavila v nárokoch Čítajte

Splátky návratných zdrojov financovania majú v tomto roku dosiahnuť 7 miliónov eur, čo je 5,5 percenta skutočných bežných príjmov v roku 2022. Zákon v tomto prípade samosprávam umožňuje ísť až po hranicu 25 percent.

Čítajte

Čítajte Zaparkovať v centre Trnavy býva problém, môžu za to aj rezidenti Čítajte

Celková zadlženosť Trnavského samosprávneho kraja bola najvyššia v roku 2020, keď kraj načerpal finančnú výpomoc od štátu vo výške 15 miliónov eur na rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy a ďalšie finančné výpomoci. Odvtedy celková zadlženosť postupne klesá.