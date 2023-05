Na Štadión Antona Malatinského mali objednaný autobus ešte skôr, ako vyhrali semifinále s Kátlovcami

Pohárové finále sa blíži. Sily si zmerajú Veľké Orvište a Siladice.

SILADICE. Počas uplynulého týždňa sa v trnavskej oblasti pokračovalo aj v pohárovej súťaži, kde bolo na programe semifinále. Siladice na domácej pôde zdolali Kátlovce s výsledkom 3:1, Veľké Orvište privítalo Majcichov, kde o postupujúcom po remíze 1:1 rozhodol až penaltový rozstrel.

Rozhovor s Veľkým Orvišťom:

Na pokutové kopy napokon postúpilo Veľké Orvište (7:6). Finále Bestrent Cupu sa odohrá v piatok, 26. mája o 18.00 hod. na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Pred finále sme nahliadli do oboch mužstiev.

V článku sa dočítate: Ako hodnotí tréner Denis Bališ semifinále s Kátlovcami?

Prečo mali objednaný autobus na finále ešte skôr ako vyhrali?

Koľko fanúšikov prejavilo záujem o pohárové derby?

Ktorí hráči si možno zápas na Štadióne Antona Malatinského nezahrajú?

Kto bol najväčším motivátorom kabíny?

V piatok finále, v sobotu svadba, v nedeľu zápas. Aký bude víkend Siladíc?

Čo hovoria na súpera z Veľkého Orvišťa?

Najhorší výkon na domácom zápase

Siladice si postup do finále vybojovali s Kátlovcami. Podľa hrajúceho trénera Denisa Bališa však v domácom zápase podali jeden z najhorších výkonov sezóny.

„Bol to pre nás náročný zápas, začali sme veľmi zle, v prvých pätnástich minútach sme inkasovali vlastný gól. Kátlovce, naopak, hrali veľmi dobre, ale my sme odohrali snáď najhorší domáci zápas. Bolo to bez nasadenia, bez pohybu, nevytvorili sme si ani žiadne výraznejšie šance, takže z tohto pohľadu išlo určite o náročný duel,“ zhodnotil tréner.