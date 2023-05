Festival [fjúžn] vyráža na cesty. Prvou zastávkou je Trnava

Spoznáte ľudí cudzincov žijúcich na Slovensku či tvorbu umelcov a umelkýň s koreňmi mimo Bratislavy.

V Nadácii Milana Šimečku vás v sobotu pozývame do Trnavy na podujatie [fjúžn] na cestách.

[fjúžn] vyráža na cesty, aby sme spoločne porozumeli svetu, ktorý máme doma. Sobotný program bude prebiehať na partnerskom Trnavskom rínku a v Malom Berlíne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podmanivá hudba, detské divadlo, ale aj netradičné vystrihovačky na Trnavskom rínku

Trnavský rínek otvorí sýty hlas ukrajinskej speváčky Mily Medvedovskej za sprievodu klavírneho virtuóza Daniela Špinera, ktorí sa vám nepochybne dostanú pod kožu. Inšpiráciu našli v ukrajinských a slovenských ľudových piesňach a ich aranžmány majú nádych folku, jazzu a šansónu.

Pre detských návštevníkov a návštevníčky je pripravené divadielko na motívy obľúbenej rozprávky o vajci, ktoré išlo na vandrovku. Toto vajce však, na rozdiel od pôvodného príbehu, putuje po celom svete a stretáva ďalšie vajíčka, ba dokonca živočíchy, ktoré sa práve z vajíčka vyliahli. Čo sa stane s našim vajíčkom, to už zistíte na predstavení NevaDIvadla sami.

Ak ste ešte nepočuli o „vytynanke“, toto staré ukrajinské umenie strihania papiera na trnavskom [fjúžne] rovno zažijete. Ľudia ním kedysi zdobili významné časti domu, aby sa do neho nedostala zlá energia. Naučiť vás ho príde ukrajinská výtvarníčka Tanya Kyianytsia.

Z ruchu trhu vás vytrhne netradičná precházka Trnavou. Spoznajte mesto očami cudzinky Anny Siedykh z Kyjiva. Prevedie vás cestou vlastných spomienok, ale aj zamyslením nad tým, ako nás menia rozhovory s blízkymi ľuďmi, čo definuje dobrú literatúru alebo nakoľko môžeme dôverovať vlastnej pamäti.

Hudobný program na Trnavskom rínku obohatí pouličné vystúpenie folk-rockového speváka a gitaristu Graemea Marka. Pochádza z Írska, svoj domov však našiel v Trnave, kde objavil aj svoju umeleckú identitu.

Tešiť sa môžete aj na výstavu Humans of [fjúžn], ktorá predstaví tváre cudzincov a cudziniek zachytené objektívmi Jany Gombikovej, Piotra Gąska a Kvet Nguyen. Koncept Humans of [fjúžn] je oslavou ľudskej pestrosti a ukážkou toho, čo máme ako ľudia spoločné.

A určite si na trhu nezabudnite uchmatnúť skvelé koláče a zemiakové pirôžky ukrajinskej cukrárky Zlatky. Tá sa so svojou šesťročnou dcérou usadila neďaleko Trnavy pred viac ako rokom.

Záverečná bodka v Malom Berlíne

Večerný program otvoríme diskusiou Humans of Trnava o tom, s čím všetkým sa cudzinci a cudzinky žijúci v mestách stretávajú, alebo či je slovenské obyvateľstvo voči ľuďom z cudziny skutočne nedôverčivé. Rozprávať sa budeme s Alenou Holkou Chudžíkovou, sociálnou psychologičkou a výskumníčkou CVEK-u, Kanaďankou Naomi Huzovičovou, ktorá žije na Slovensku už osemnásť rokov, a Ukrajinkou Veronikou Komissar, ktorá pracuje ako právna a sociálna asistentka v Centre pomoci pre rodinu.

Basgitarista Rodion Sun Lion prišiel do Žiliny jeden deň pred vypuknutím vojny na Ukrajine, aby tam odohral sólový koncert. Odvtedy pôsobí na Slovensku. V Malom Berlíne predstaví svoj nový album We Don't Understand Them, ktorého skladby sú inšpirované konkrétnym zvieraťom, napríklad aj jednou z najmenších rýb na svete.

A bodku za trnavským fjúžnom dá slovensko-ukrajinská indie kapela Charms Kids a charizmatický vokalista Matúšom Oravec. Tí zahrajú svoje Ephemeral songs alebo Piesne pre koniec sveta, ktoré prinesú intimitu, melanchóliu a farebnosť.

Čo je [fjúžn]?

Podujatia [fjúžn] organizujeme v Nadácii Milana Šimečku už od roku 2006, ktoré začali ako Týždeň nových menšín. Ten sa neskôr premenoval na festival [fjúžn] a postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu, cudzincov a cudzinky na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Dnes pod týmto názvom, okrem festivalu, realizujeme širokú škálu aktivít ako napríklad oslavy Svetového dňa utečencov či netradičné prehliadky rôznych miest, [fjúžn] walks. Od roku 2019 sú to aj podujatia [fjúžn] na cestách, prostredníctvom ktorých prezentujeme život a kultúru ľudí z cudziny v mestách po celom Slovensku.

Na tohtoročnej mape [fjúžn] na cestách je okrem Trnavy aj Banská Štiavnica (30. júna – 2. júla), Trenčín (11. – 12. augusta) a Nitra (18. – 19. augusta). Zavŕšením programu bude týždňový festival [fjúžn], ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 29. septembra v Bratislave.