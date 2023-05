Slovenská správa ciest nahradí uzavretý most v Seredi úplne novým mostom

So začiatkom prác počíta v prvom štvrťroku 2024.

SEREĎ. Slovenská správa ciest pripravuje úplnú rekonštrukciu mosta v Seredi v okrese Galanta na ceste I/62, ktorý bol pre jeho havarijný stav vo štvrtok náhle uzavretý pre všetku dopravu, chodcov aj cyklistov. Starý most, postavený ešte v roku 1950, zbúra a na jeho mieste postaví nový.



"Po získaní všetkých potrebných povolení, vydaní stavebného povolenia a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024. Žiadosť o vydanie stavebného povolania už bola podaná," informoval Martin Guzi zo Slovenskej správy ciest (SSC).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Kaufland si chce chrániť svoje parkovisko pred dlhodobým parkovaním Čítajte

Zbúranie starého a postavenie nového mosta má podľa predpokladov trvať 12 mesiacov. Počas prác bude zabezpečený prechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke so šírkou tri metre.



Okamžité vylúčenie dopravy z mosta si podľa Guziho vyžiadal jeho zhoršujúci sa stavebno-technický stav, havarijnú situáciu potvrdila štvrtková mimoriadna prehliadka. Most bol neustále monitorovaný, jeho stav a pohyby zaznamenávali technické zariadenia inštalované priamo v moste. Nákladnú dopravu z mosta vylúčili už skôr, aby čo najdlhšie dokázal slúžiť osobnej doprave a chodcom.



SSC zabezpečí projekt podopretia nosnej konštrukcie mosta a vykoná navrhnuté podopretie v čo najkratšom možnom čase. Po podopretí bude možné most používať pre chodcov a cyklistov a bude možné obnoviť železničnú dopravu na úseku do času jeho rekonštrukcie, zároveň bude možné odvolať mimoriadnu udalosť. Vyhotovenie statického posudku s návrhom konštrukcie podopretia mosta SSC objednala ihneď po jeho mimoriadnej prehliadke u zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby nového mosta, keďže táto spoločnosť má najlepšie informácie o stave objektu.



Dočasne je po uzavretí mosta vyznačená obchádzková trasa pre dopravu nad 3,5 tony, ktorou sa začne riadiť aj ostatná cestná doprava. Mesto Sereď zintenzívnilo autobusovú dopravu v rámci mesta.