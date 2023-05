Hrať vedľa Van Dijka bola najľahšia vec v kariére, hovorí Filip Twardzik

Trnavský srdciar Filip Twardzik sa v januári tohto roku vrátil do Spartaka.

Rozprávali sme sa s rodákom z Třinca Filipom Twardzikom, ktorý pôsobí ako stopér v Spartaku Trnava. V minulom ročníku pomohol Trnave v úvodných kolách Slovnaft Cupu, no od zimy prestúpil do rakúskeho LASKu Linz, kde sa kvôli zraneniam nepresadil. V januári 2023 sa však vrátil späť do Trnavy a s tímom sa mu podarilo zvíťaziť v Slovnaft Cupe.

V nadstavenom čase predĺženia ste premenili penaltu. Prečo ste sa rozhodli ju kopnúť k pravej žrdi?

"Veril som si, že lopta sa dostane do bránky z pravej strany. Brankár uhádol moju stranu, no našťastie sa lopta nakoniec dokotúľala za bránkovú čiaru."

Aký to bol pocit, keď ste premenili penaltu a zariadili výhru nad Slovanom 3:1?

“Bol to famózny pocit. Ak by som nedal penaltu, mohol by rozhodca zápas možno ešte viac zdramatizovať. No tým, že som ju premenil, bolo jasné, že sme dokázali v Trnave niečo, čo sa v posledných 100 rokoch nepodarilo nikomu - obhájiť víťazstvo v Slovenskom pohári. Sme neskutočne radi, že sa nám to podarilo a že sme mohli takto osláviť.”

