Trnavská vodárenská spoločnosť dovezie vodu do bazénov cisternou

Novou službou chcú zabrániť nárazovému zaťažovaniu vodovodnej siete vysokým odberom vody.

TRNAVA. Trnavská vodárenská spoločnosť ponúka majiteľom bazénov dovoz vody na ich napúšťanie cisternou. Touto službou chce podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Vladimíra Púčika eliminovať nárazové zaťažovanie vodovodnej siete vysokým jednorazovým odberom vody.

"Ľudia, keď si napúšťajú bazény, nepozerajú na to, že vodu potrebuje aj niekto iný. Jednorazové odbery v tých najteplejších a najsuchších mesiacoch niekde spôsobujú, že pitnej vody nie je dostatok," povedal Púčik. Trnavská vodárenská spoločnosť by do bazénov dovážala kvalitnú pitnú vodu z tých miest, kde jej je dosť. Účtovať si bude cenu vody podľa štandardného cenníka a dopravu cisternou. Cena môže byť v tomto prípade vyššia ako pri napustení bazéna hadicou, na druhej strane majiteľ bazéna nebude v takomto prípade platiť stočné.



Napúšťanie väčšieho bazéna z verejného vodovodu je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže podľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie usadenín a zákal. Ak sa ľudia rozhodnú pre napustenie bazéna z verejného vodovodu, mali by to robiť pomaly a počas nočných hodín, aby nárazový odber nespôsobil zníženie tlaku v potrubí, prípadne prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.

Trnavská vodárenská spoločnosť zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre približne 180-tisíc obyvateľov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. K dispozícii má 67 vodných zdrojov a približne 840

kilometrov verejnej vodovodnej siete.