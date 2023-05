Na diaľnici sa zranili traja ľudia, hlavnú úlohu zohrala divá zver aj alkohol

Došlo k niekoľkým nehodám.

TRNAVA. Diaľniční policajti riešili, od piatku večera, štyri škodové udalosti a dve dopravné nehody, pri ktorých sa mali zraniť traja ľudia. Vodič Volva zrazil divú zver, narazilo do neho BMW. Na diaľnici došlo k viacerým nehodám, zaúradoval aj alkohol. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

V hlavnej úlohe divá zver

Mladý 19-ročný vodič na aute Volvo XC60 mal v piatok večer zraziť na diaľnici D1 divú zver. Po zrážke zostalo jeho nepojazdné auto stáť v ľavom jazdnom pruhu. 37 ročný vodič na tmavom BMW, ktorý išiel rovnakým smerom, si poškodené vozidlo pravdepodobne nevšimol a zozadu do neho narazil. Vodič BMW a aj jeho spolujazdkyňa boli po nehode záchranármi prevezení na ošetrenie do nemocnice.

"Policajti alkohol ani u jedného z vodičov nepotvrdili. Presné príčiny a okolnosti nehody naďalej vyšetrujeme," zhrnula polícia.

Zaúradoval alkohol

V pondelok ráno išiel 20-ročný mladík na aute Hyundai Tucson po diaľnici D1 smerom na Trnavu. Pri obci Voderady mal, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do pred ním idúceho auta Suzuki Vitara. To po náraze odhodilo do oceľových zvodidiel a nakoniec zostalo stáť v pravom pruhu otočené do protismeru. Jeho 69 ročný vodič musel byť po zrážke prevezený na ošetrenie do nemocnice.

"Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam. Pozitívny výsledok mala iba jedna z nich, pri ktorej mladší z vodičov nafúkal 0,6 promile. Dopraváci mladíkovi na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali," informovala polícia. Policajti príčiny a okolnosti nehody naďalej vyšetrujú.

"Od soboty až do dnešného rána riešili diaľniční policajti štyri škodové udalosti. Upozorňujeme vodičov, aby sa pri jazde plne venovali šoférovaniu a pozorne sledovali situáciu na ceste. Najmä vo vyššej rýchlosti na diaľniciach je každá sekunda drahá, preto jazdite tak, aby ste stihli včas zareagovať," upozornila polícia.