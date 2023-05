Politológ Lenč: Čaká nás leto plné politiky, aké sme tu nemali posledných dvadsať rokov

Kto má a kto nemá podľa politológa šancu uspieť v predčasných voľbách.

TRNAVA. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa rozhodla pre úradnícku vládu, ktorá nás povedie až do najbližších volieb. Ich termín, 30. september, označil politológ Jozef Lenč za nie príliš vhodný.

V rozhovore hovorí aj o tom, kto má najväčšie šance v nich uspieť a čo si myslí o návrate starých tvári do politiky.

Ako vnímate krok prezidentky Zuzany Čaputovej vymenovať úradnícku vládu?

Vymenovanie novej vlády bola v aktuálnej situácii jediná možnosť, ktorú mala prezidentka republiky. To však nič nemení na tom, že toto rozhodnutie prišlo neskoro a tak nie je racionálnou voľbou, ale iba riešením z núdze.

V každom prípade, ak sa na toto rozhodnutie nebude apriori pozerať cez prizmu súčasnej "depresie" z politiky, je tu nádej, že nová vláda zvládne minimalizovať chaos (hoc sme v čase pred voľbami) a možno i vrátiť dôveru v štát. Väčšia šanca na to by bola, ak by bola prezidentka na začiatku roka politicky odvážnejšia.

V rozhovore sa ďalej dočítate Ako vníma septembrový termín volieb,

ktoré strany majú šancu uspieť,

prečo sa nedarí stranám odídencov,

čo ohlasovaný návrat starých tvárí do politiky,

aké leto nás čaká,

čo bude patriť k najväčším predvolebným témam.

Čo jej členovia? Ide skutočne o odborníkov?

Ohľadom členov novej vlády sa nateraz objavujú len špekulácie. Výber premiéra, ktorým má byť viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, naznačuje, že nová vláda by mohla byť kombináciou odborníkov, ľudí so skúsenosťami v riadení inštitúcií štátu a možno aj politikov, ktorí sa osvedčili v minulosti.

Prezidentka tvrdí, že takto chce stabilizovať vládu do septembrových volieb. Myslíte, že sa to podarí?

Môže sa im to podariť. Ak sa sústredia na výkon svojich exekutívnych kompetencií a nebudú si všímať „štekanie“ politikov, ktorí sa budú v kampani predbiehať v populizme a konšpiráciách.