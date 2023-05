Primátor Trnavy kritizuje pomalý postup ministerstva dopravy

Realizácia cyklotrasy sa naťahuje.

TRNAVA. Vyhodnocovanie prvej výzvy z Plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry sa podľa primátora Trnavy Petra Bročku naťahuje takým spôsobom, ktorý už prestal byť vtipný. Výzva bola uzatvorená už 30. septembra minulého roku, žiadatelia dodnes nemajú z ministerstva dopravy informáciu o jej vyhodnotení.

Trnava chce z Plánu obnovy financovať dôležitú dvojkilometrovú cyklotrasu na uliciach Bottova - Moyzesova.



"Predpokladal som, že túto cyklotrasu dokončíme ešte do konca tohto roku, teraz je to už nereálne. Ak sa v priebehu mája alebo júna dozvieme, že sme boli v tejto výzve úspešní, o čom vôbec nepochybujem, tak budeme musieť túto investičnú

akciu rozdeliť aj do budúceho roku," povedal Bročka.

Trnava má už všetko pripravené na výstavbu tejto cyklistickej spojnice medzi autobusovou a železničnou stanicou a severnou časťou mesta. Už od minulého roku má vybraného aj dodávateľa, ktorý by ju mal postaviť podľa zmluvy za 2,24

milióna eur. Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo v súvislosti s vyhodnocovaním prvej výzvy uviedol, že podľa najnovších informácií z ministerstva dopravy má byť vyhodnotená do 15. mája.



Mesto Trnava sa mieni zapojiť aj do druhej výzvy na čerpanie prostriedkov na cyklistickú infraštruktúru. Peniaze chce použiť aj na cyklotrasy smerom do mestskej časti Modranka a smerom do Hrnčiaroviec nad Parnou.

V rámci prvej výzvy ministerstva dopravy z Plánu odolnosti mali mestá nad 20 tisíc obyvateľov a ďalší žiadatelia k dispozícii 36,5 milióna eur na projekty v oblasti

cyklodopravy. Celkovo však bude môcť Slovensko z Plánu obnovy čerpať na cyklistickú infraštruktúru až 105 miliónov eur.