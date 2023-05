Vodozádržnými opatreniami chcú byť príkladom pre deti

Leopoldovský projekt zahŕňa aj vyriešenie problému zaplavovania cesty III. triedy v prudkej zákrute v centre mesta.

LEOPOLDOV. Mesto Leopoldov získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja i zo štátneho rozpočtu prostriedky na vybudovanie vodozádržných opatrení. Do konca septembra by mali byť podľa primátorky Terézie Kavuliakovej vybudované na štyroch miestach, v materskej a základnej škole, pri cestnej komunikácii a parku.

Mesto je v rámci SR zaradené do najvyššieho, 10. stupňa ohrozenia suchom v dôsledku zmeny klímy. Preto je podľa primátorky mimoriadne dôležité zadržiavať vodu v území, kde spadne. "Snahou je, aby dažďová voda nebola bez úžitku odvedená do kanalizácie, ale použitá na ďalšie účely. Rozhodli sme sa, že naše školské objekty pôjdu touto cestou," uviedla Kavuliaková.

Celková plocha dotknutých mestských pozemkov pre účely projektu je 8022 m2, výška nákladov je 82.166 eur. V oboch školských zariadeniach sú naprojektované plochy s dažďovou záhradou, do ktorých sú zaústené dažďové zvody z budov pod úrovňou terénu a tak zachytávajú vodu zo striech a ostatných plôch. V základnej škole počítajú aj s výsadbou popínavých drevín, aby postupne na šesťmetrovej konštrukcii pri múre budovy vytvárali kompaktnú živú stenu. Navrhnuté sú aj dve nadzemné retenčné nádrže na zhromažďovanie vody na polievanie zelene. Ako pridanú hodnotu projektu vníma primátorka príklad, ktorý nesú predškoláci i školáci do svojich rodín. "Zadržiavanie dažďovej vody v období klimatických zmien by malo byť úlohou každého z nás. Preto je dobré, ak budú naše objekty vzorom pre rodiny našich detí, ktoré podobné postupy môžu aplikovať vo vlastnom prostredí," doplnila.

Leopoldovský projekt zahŕňa aj vyriešenie problému zaplavovania cesty III. triedy v prudkej zákrute v centre mesta, kde nebola funkčná kanalizačná vpusť. "Nielen prívalové, ale aj miernejšie dažde tam spôsobovali zaplavenie jazdného pruhu a úsek sa stával nebezpečným," opísala primátorka. V prvej etape vpusť opravili a odviedli nahromadenú vodu potrubím do priľahlého mestského parku. Za prostriedky projektu teraz v parku vytvoria dažďovú záhradu. "Spravíme podložie, vysadíme príslušné druhy rastlín, aby ich mohla voda, odvedená kanalizačnou rúrou, vyživovať," uviedla Kavuliaková.