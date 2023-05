Dve obce pri Trnave spojila komfortná cyklotrasa

Asfaltová cyklistická cestička vedie cez polia popri starom vetrolame a je úplne oddelená od motorovej dopravy.

TRNAVA. Obce Bohdanovce nad Trnavou a Špačince v okrese Trnava spája nová cyklistická cestička dlhá viac ako šesť kilometrov. Vedie cez polia a až na jedno križovanie s cestou Trnava - Dolná Krupá je úplne oddelená od motorovej dopravy.

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT) investovalo do výstavby asfaltovej cestičky so šírkou 2,5 metra viac ako milión eur, do výsadby novej zelene popri nej ďalších viac ako 200 tisíc eur. Peniaze na cyklistickú infraštruktúru získalo z eurofondov, prispel aj Trnavský samosprávny kraj.

Na cyklotrasu sa má napojiť aj krajské mesto Trnava, podľa primátora Petra Bročku sa radnici zatiaľ nepodarilo vysporiadať potrebné pozemky.

Viac rokov sa o to snažili

Obe obce sa snažili o cyklistické spojenie minimálne pätnásť rokov, iniciátorom bol cykloaktivista Jozef Kozoň. Peniaze na takú investíciu však v minulosti podľa starostu Špačiniec Júliusa Zemka, napriek rečiam o podpore cyklodopravy, reálne neboli. "Financie sme získali až približne pred rokom a pol, stavebné firmy začali s prácami na jeseň minulého roku. Po zimnej prestávke pokračovali na jar a dnes už nás čakajú len dokončovacie práce," povedal Zemko. Časť v katastri Bohdanoviec nad Trnavou robila spoločnosť Skanska SK, časť v katastri Špačiniec Colas Slovakia.



Vytrvalosť sa tomto prípade podľa starostu Špačiniec a zároveň predsedu ZOMOT Júliusa Zemka oplatila.

"Určite, stálo to za to. Keď sa pozriem na tento cyklistický chodníček, je to jedna nádhera ísť v peknom počasí do Bohdanoviec. Máme tam rodinných príslušníkov, priateľov, a keď bude ešte odbočka do Trnavy s relaxačným priestorom, ako to plánuje Trnava, tak to bude unikát," povedal Zemko.

Pozitívne reakcie

Novú cyklistickú cestičku si už vyskúšalo množstvo obyvateľov oboch obcí, ich reakcie sú len pozitívne. Ak im niečo chýba, tak len plánovaná časť do Trnavy.



Obce Bohdanovce nad Trnavou a Špačince boli historicky prepojené poľnými cestami, nová cyklotrasa ich však nekopíruje. Vedie popri starom vetrolame, ktorý je na viacerých miestach doplnený o novú výsadbu líp malolistých, jarabín, jaseňov, dubov, javorov a ďalších drevín. Z Bohdanoviec nad Trnavou by mala cyklotrasa pokračovať k obci Boleráz, k budovaniu pokračovania až do Smoleníc sa prihlásil Trnavský samosprávny kraj.