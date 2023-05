Dvaja muži skočili v Piešťanoch na stanici pod vlak, pre staršieho priletel vrtuľník

Jeden mladý a jeden starší muž sa postavili v Piešťanoch pred brzdiaci vlak. Prizerali sa desiatky cestujúcich.

PIEŠTANY. Dvaja muža zrejme chceli ukončiť svoj život rovnakým spôsobom, navyše, na tej istej vlakovej stanici, skokom pod ten istý vlak. Celá udalosť sa odohrala včera (3. máj), okolo štvrtej popoludní na železničnej stanici v Piešťanoch.

Ako prvá o prípade informovala televízia JOJ. Podľa vyjadrení očitého svedka, tesne pred príchodom vlaku do stanice skočil do koľajiska mladý muž. To, že neprišiel o život, môže vďačiť duchaprítomnému študentovi, ktorý zoskočil a stiahol ho mimo koľajníc. Vlak by nemal šancu zabrzdiť.

To však nebolo všetko. Na opačnom konci nástupišťa skočil starší muž pred ten istý brzdiaci vlak a vážne sa pritom zranil. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník.

Bližšie informácie o tom, čo sa na mieste presne stalo, zisťujeme od hasičov, záchranárov i policajtov. Správu budeme priebežne aktualizovať.