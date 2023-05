„Proti zločinu“ – prezentácia publikácie advokátky a bývalej prokurátorky Evy Mišíkovej

Pozývame vás na besedu s poprednou slovenskou trestnou advokátkou a bývalou prokurátorkou, Evou Mišíkovou, o trestných kauzách a právnom štáte na Slovensku.

Spolu s prezentáciou publikácie o životnom príbehu a práci Evy Mišíkovej - „Proti zločinu“ sa zároveň uskutoční stretnutie s Ivanom Megom, významným slovenským investigatívnym novinárom.

KDE a KEDY? Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava, štvrtok 11.5.2023, 17:00 hod.

Počas besedy bude možné klásť otázky z pléna a jej priebeh bude zaznamenávaný na video. VSTUP NA PODUJATIE JE VOĽNÝ.

Eva Mišíková

Ako prokurátorka získala povesť bojovníčky proti mafii. Dozorovala viaceré mediálne známe kauzy ako napríklad kyselinárov, dvojnásobnú vraždu v Moste pri Bratislave, prípad takzvanej bytovej mafie alebo policajný gang, ktorý zavraždil Jána Kubašiaka v Polomke. Pracovala aj na prípade banskobystrického bossa Mikuláša Černáka. Bola aj pri rozhodovaní o väzbe Karola Mella, ktorého neskôr pre chybu súdu museli prepustiť a Mello následne utiekol do Belize.

Teraz ako advokátka zastupuje viaceré osoby zapojené v takzvanej vojne policajtov, napríklad bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Petra Košča či bývalého šéfa operatívcov Jána Kaľavského. Všetci kedysi pracovali pre štát, no dnes sú obvinení z korupcie.

Ivan Mego

Celú novinársku kariéru sa venuje práci polície, prokuratúry aj súdov. Aj preto sa jeho novinárska činnosť spája hlavne s mafiou na Slovensku, ktorej chápadla prerástli z ulice až do najvyšších poschodí riadenia štátu. Štruktúry zločineckých skupín mu nedávajú spávať. Videli ste ho v TV Pohoda, TA3, JOJ, Markíza, ale písal aj pre Plus JEDEN DEŇ, Plus 7 dní či Zoznam. Stretnúť ho teda môžete všade, kde sa niečo deje, ale aj v posilňovni. V minulosti sa totiž venoval vrcholovému športu.

Občianske združenie OKT (Občiansky klub Trnava) sa už dlhodobo venuje organizovaniu občianskych podujatí pre verejnosť s dôrazom na aktuálne politické témy v kontexte Slovenska (SNP, Gustáv Husák) ale aj v širšom medzinárodnom kontexte (Arménska genocída, holokaust, konflikt v Sýrii).

Občianske združenie OKT (Občiansky klub Trnava) zároveň pozýva k spolupráci všetkých záujemcov o verejný život a otvorenú občiansku diskusiu – v prípade záujmu o členstvo alebo aktívnu spoluprácu sa obracajte na nasledovné kontakty.

Róbert Kormaňák

Predseda prípravného výboru o.z. Občiansky klub Trnava

Tel. +421 915 711 745

E-mail: rkormanak@gmail.com